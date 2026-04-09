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METAL HAMMER präsentiert: Dornenreich

Dornenreich
Dornenreich 2021
Foto: www.petergriesser.com, Peter Griesser. All rights reserved.
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Im Rahmen ihrer Akustiktournee kommen Dornenreich zusammen mit Vinsta im November für acht Termine in den deutschsprachigen Raum.
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Im Vorfeld der Aufnahmen ihres mit Spannung erwarteten neuen Studioalbums kehren Dornenreich 2026 mit ihrem Akustikprogramm auf ausgewählte Bühnen zurück – für wenige exklusive Konzerte und mit einer fein gesponnenen Setlist, die auch Live-Premieren noch nie zuvor gespielter Fan-Favoriten miteinschließen wird.

Das für die Musik der Band ureigene Zusammenspiel aus Dynamik, feinfühligen Nuancen und Intensität verleiht den akustischen Bearbeitungen ihrer Lieder dabei eine zusätzliche Ebene an Tiefe und Authentizität.

Dornenreichs Ausdruck speist sich aus der geheimnisvollen Intimität des Folk, aus der urwüchsigen Energie von Rock und Metal wie auch aus der Eindringlichkeit klassischer Musik. Das stetige Weiterdenken und Finden frischer Zugänge macht Dornenreich zu einem sich stets neu entwickelnden Erlebnis, das sich anhand des reichen Albenkatalogs nachzeichnen lässt. In Verbindung mit der markanten Sprache der Texte und der Wucht der Darbietung entsteht eine Konzerterfahrung jenseits stilistischer Zuschreibungen.

Begleitet werden Dornenreich von ihren österreichischen Freunden Vinsta, die im Rahmen dieser gemeinsamen Tournee nach längerer Konzertpause mit einem speziellen Akustikprogramm aufwarten werden, welches das 2025 erstmals vorgestellte akustische Konzept weiterführen und dabei bestehende Songs mit neuen Stücken verbinden wird – reduziert, direkt und getragen von ihren charakteristischen alpinen Klängen.

In diesen Nächten werden Dornenreich und Vinsta deutlich machen, was atmosphärisch dichte und zugleich packende Live-Musik zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Dornenreich

METAL HAMMER präsentiert:

Dornenreich + Vinsta – Tour 2026

  • 05.11. Jena, Cafe Wagner
  • 06.11. Hamburg, Martinskirche
  • 07.11. Dortmund, Pauluskirche
  • 08.11. Freiburg, Slow Club
  • 26.11. A-Innsbruck, PMK
  • 27.11. A-Wien, Escape
  • 28.11. Pfaffenhofen, Spitalkirche
  • 29.11. Heilbronn, Nikolaikirche

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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