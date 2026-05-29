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METAL HAMMER Podcast Folge 137 mit Uwe Lulis Project

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Gewinnt Tickets für die Mastodon-Tournee! Kontroverse um Ozzy Osbourne-KI-Bot. Beartooth-Sänger steht zu sich selbst. Album der Woche von Shinedown. Interview mit Uwe Lulis u.a.
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Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Uwe Lulis Project veröffentlichen ihr Debütalbum ANALOG. METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im Gespräch mit Uwe Lulis.

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So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 5.6.2026. Dann im Interview: Amy Lee von Evanescence! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

Beartooth Katrin Riedl Mastodon METAL HAMMER Podcast Ozzy Osbourne Podcast Sebastian Kessler Shinedown Uwe Lulis Project
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