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Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest
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Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr
Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview
Uwe Lulis Project veröffentlichen ihr Debütalbum ANALOG. METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im Gespräch mit Uwe Lulis.
So geht’s weiter
Die nächste Podcast-Folge erscheint am 5.6.2026. Dann im Interview: Amy Lee von Evanescence! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, aufDeezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!
Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/
Schnitt: Dominik Winter
Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.
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