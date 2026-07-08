In rund zweieinhalb Wochen pilgern die ersten Fans wieder zum diesjährigen Wacken Open Air. Rechtzeitig zu diesem Anlass veröffentlicht der NDR einen Podcast, der dem Phänomen des weltweit renommierten Metal-Festivals auf den Grund geht. Konkret stellt die Journalistin Maja Bahtijarević folgende Fragen: „Wie wurde aus einer Bieridee in einem Dorf in Schleswig-Holstein eines der bekanntesten Metal-Festivals der Welt? Wer hat das Festival wirklich groß gemacht? Und wem gehört ein Kulturphänomen, wenn es größer wird als sein Ursprung?“

Die Hintergründe

In ‘Wem gehört Wacken? Metal, Mythos, Millionen’ schaut Bahtijarević hinter die Kulissen des Events und spricht dabei mit Dorfbewohnern, frühen Mitstreitern, Wegbegleitern und den Veranstaltern selbst. Die Themen: „Gemeinschaft, Kommerzialisierung, Macht, Eigentum und die Folgen eines Erfolgs, der ein kleines Dorf weltweit bekannt gemacht hat.“ Ab Donnerstag, den 9. Juli 2026 kann man sich den Podcast hier reinziehen — einen ersten Teaser gibt es unten.

Wie es sich für echten Journalismus gehört, feiert Bahtijarević das Wacken Open Air nicht einfach nur ab, sondern beleuchtet das Festival in den sechs Podcast-Folgen kritisch. Vom NDR heißt es hierzu: „Die offizielle Gründungsgeschichte scheint bekannt: Die zwei Freunde Holger Hübner und Thomas Jensen haben bei einem Bier die Idee für ein Festival. Doch je tiefer die Recherche geht, desto mehr Widersprüche tauchen auf. Wer war damals noch dabei? Wer hatte welche Idee? Heute steht Wacken auch für eine andere Entwicklung: Aus dem Dorfprojekt ist eine internationale Marke geworden.

Hinter dem Festival stehen inzwischen Strukturen, die bis zu einem US-Finanzinvestor reichen. ‚Ich glaube, der Spirit leidet unter dem kapitalistischen Ansatz, der stärker werden wird‘, sagt Finanzanalyst Stefan Loipfinger im Podcast. Maja Bahtijarević spricht mit Menschen, deren Namen in vielen Wacken-Erzählungen kaum vorkommen — obwohl sie die Entwicklung des Festivals entscheidend mitgeprägt haben. Wem gehört Wacken? ‚Bei der Frage denkt man fast automatisch ans Festival. Nicht an den Ort und die Menschen, die hier leben‘, sagt Maja. ‚Dabei hieß Wacken schon Wacken, bevor die erste Band hier lebte.‘“

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Die ‘Wem gehört Wacken?’-Folgen:

Folge 1 „Kollektiv und Kapital“: Im Winter ist Wacken ganz leise. Der gelernte Zimmermann Norbert erzählt uns ein Geheimnis über sich selbst – und über das größte Metal-Festival der Welt.

Im Winter ist Wacken ganz leise. Der gelernte Zimmermann Norbert erzählt uns ein Geheimnis über sich selbst – und über das größte Metal-Festival der Welt. Folge 2 „Weichenstellung“: Beflügelt vom Zauber des Anfangs denken vor allem zwei Männer immer größer – im Jahr 1996 stehen sie dann vor einer folgenschweren Entscheidung.

Beflügelt vom Zauber des Anfangs denken vor allem zwei Männer immer größer – im Jahr 1996 stehen sie dann vor einer folgenschweren Entscheidung. Folge 3 „Expansion“: Ein Konzert der Böhsen Onkelz markiert den Anfang einer fulminanten Entwicklung: Das Wacken Open Air erobert die Welt – bis die Marke das ganz große Geld anzieht. Einer geht – zumindest finanziell – leer aus.

Ein Konzert der Böhsen Onkelz markiert den Anfang einer fulminanten Entwicklung: Das Wacken Open Air erobert die Welt – bis die Marke das ganz große Geld anzieht. Einer geht – zumindest finanziell – leer aus. Folge 4 „Alles für die Fans“: Zerstört der Elefant im Raum am Ende das Porzellan? Der Private-Equity-Riese KKR hat die finanzielle Zukunft von Wacken in der Hand – aber haben die Investoren auch die Seele des Festivals gekauft?

Zerstört der Elefant im Raum am Ende das Porzellan? Der Private-Equity-Riese KKR hat die finanzielle Zukunft von Wacken in der Hand – aber haben die Investoren auch die Seele des Festivals gekauft? Folge 5 „Macht und Ohnmacht“: Heavy Metal ist in Wacken das neue Establishment. Wenn sich jemand beschwert, bekommt er die Konsequenzen zu spüren. Doch längst ist nicht mehr klar, wer hier wirklich den Ton angibt.

Heavy Metal ist in Wacken das neue Establishment. Wenn sich jemand beschwert, bekommt er die Konsequenzen zu spüren. Doch längst ist nicht mehr klar, wer hier wirklich den Ton angibt. Folge 6 „Wacken 3000“: Vom Dorfkollektiv zum Shareholder-Kollektiv. Vielleicht hat Wacken seine Bestimmung gefunden. Kennt dieses Wachstum Grenzen?

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