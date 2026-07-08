Mit SPLAT! veröffentlichen die Rock-Legenden Deep Purple ihr 24. Studioalbum, und selbst danach ist noch kein Ende für die Band in Sicht. Gitarrist Simon McBride, der mit seinen 47 Jahren ein wahrer Jungspund in der Formation ist, erzählt im Interview mit Rock Antenne, warum aufzuhören nicht infrage kommt.

Pause?

Auf die Frage, ob Deep Purple jemals pausieren würden, antwortet McBride: „Manchmal machen wir Pause. Letztes Jahr war eine Art Tourneepause. Wir haben zwar ein paar Konzerte gespielt, nicht viele, aber dafür haben wir ja die Platte aufgenommen. Also hatten wir letztes Jahr Pause.

Dieses Jahr ist hingegen reines Chaos, weil wir um die 90-95 Shows spielen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und für nächstes Jahr ist schon wieder ein neues Album im Gespräch, sowie ein paar weitere Konzerte“, zählt der Gitarrist auf. Der Grund: „Ich glaube, jeder braucht eine Bestimmung im Leben. Um weiterzumachen, braucht man einen Sinn.

Anpassungsfähig

Und für die Jungs, die ja offensichtlich ein bisschen älter sind als ich, ist es sehr gut, weiter Musik zu machen, weil sie es noch können! Es wäre anders, wenn sie nicht mehr spielen oder singen könnten. Aber sie beherrschen ihre Instrumente noch. Und Gillan hat seine Vocals über die Jahre angepasst, weil man von einem 80-jährigen nicht erwarten kann, zu singen, wie als er 20 Jahre alt war“, erklärt McBride.

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„Das wäre, als würde man einen 80-jährigen olympischen Athleten bitten, das zu tun, was er mit 20 getan hat. Das ist einfach unmöglich. Aber er macht das wirklich gut. Der Mann ist wirklich ein Genie. Wir beabsichtigen nicht, aufzuhören, was gut ist. Musik ist wie eine Droge. Sie macht süchtig. Einmal angefangen, kann man nicht mehr aufhören. Allein der Gedanke ans Aufhören kommt mir nicht mal in den Sinn“, bekräftigt der Musiker.

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