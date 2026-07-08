Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Deep Purple: Kein Ende in Sicht

Deep Purple
Foto: PR, Olaf Heine. All rights reserved.
von
Deep Purple arbeiten trotz ihres hohen Alters wie eine gut geölte Maschine unermüdlich live und im Studio weiter.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Mit SPLAT! veröffentlichen die Rock-Legenden Deep Purple ihr 24. Studioalbum, und selbst danach ist noch kein Ende für die Band in Sicht. Gitarrist Simon McBride, der mit seinen 47 Jahren ein wahrer Jungspund in der Formation ist, erzählt im Interview mit Rock Antenne, warum aufzuhören nicht infrage kommt.

Pause?

Auf die Frage, ob Deep Purple jemals pausieren würden, antwortet McBride: „Manchmal machen wir Pause. Letztes Jahr war eine Art Tourneepause. Wir haben zwar ein paar Konzerte gespielt, nicht viele, aber dafür haben wir ja die Platte aufgenommen. Also hatten wir letztes Jahr Pause. 

Dieses Jahr ist hingegen reines Chaos, weil wir um die 90-95 Shows spielen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und für nächstes Jahr ist schon wieder ein neues Album im Gespräch, sowie ein paar weitere Konzerte“, zählt der Gitarrist auf. Der Grund: „Ich glaube, jeder braucht eine Bestimmung im Leben. Um weiterzumachen, braucht man einen Sinn. 

SPLAT! - 2 Vinyl
SPLAT! - 2 Vinyl
von Deep Purple
Für € 43,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Anpassungsfähig

Und für die Jungs, die ja offensichtlich ein bisschen älter sind als ich, ist es sehr gut, weiter Musik zu machen, weil sie es noch können! Es wäre anders, wenn sie nicht mehr spielen oder singen könnten. Aber sie beherrschen ihre Instrumente noch. Und Gillan hat seine Vocals über die Jahre angepasst, weil man von einem 80-jährigen nicht erwarten kann, zu singen, wie als er 20 Jahre alt war“, erklärt McBride.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

„Das wäre, als würde man einen 80-jährigen olympischen Athleten bitten, das zu tun, was er mit 20 getan hat. Das ist einfach unmöglich. Aber er macht das wirklich gut. Der Mann ist wirklich ein Genie. Wir beabsichtigen nicht, aufzuhören, was gut ist. Musik ist wie eine Droge. Sie macht süchtig. Einmal angefangen, kann man nicht mehr aufhören. Allein der Gedanke ans Aufhören kommt mir nicht mal in den Sinn“, bekräftigt der Musiker.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen und dabei sparen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € – dieses und weitere attraktive Abo-Angebote jetzt sichern unter metal-hammer.de/abo!

teilen
mailen
teilen

Themen

deep purple Ende kein Ende Konzerte neues Album Pause Simon McBride SPLAT!
Korn haben fast 40 Songs für neues Album geschrieben
James 'Munky' Shaffer mit Korn beim Pinkpop Festival 2025 im niederländischen Landgraaf
Korn gehen hart mit sich selbst ins Gericht, wenn es darum geht, Musik für den neuen Longplayer zu komponieren.
Korn werkeln schon seit einiger Zeit an einem frischen Studiowerk. Im Gespräch bei Rolling Stone Brasil hat Gitarrist James "Munky" Shaffer einen aktuellen Zwischenstand zum Fortschritt der Machenschaften überbracht. Demnach haben Frontmann Jonathan Davis und Co. beinahe 40 Stücke für den Nachfolger des 2022er-Longplayers REQUIEM komponiert und unzählige Male neu umgemodelt und arrangiert. Höchst selbstkritisch "Es braucht verdammt lange", befindet Munky. "Ich schwöre bei Gott, wir haben wahrscheinlich fast 40 Lieder geschrieben, sind sie durchgegangen und haben sie umgeschrieben, sind sie losgeworden, haben sie auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Es war ein ziemlich langer Prozess, weil wir sehr kritisch dem gegenüber…
Weiterlesen
Zur Startseite