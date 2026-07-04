Das komplette Interview mit Deep Purple findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Adrett im floral gemusterten hellen Hemd sowie mit dunkler Weste samt an der Brust prangendem Sheriff-Stern (!) unterstreicht der Elder Statesman des Hard Rock gleich zu Beginn die Wichtigkeit von Bob Ezrin für Deep Purples aktuellen wie mit SPLAT! weiterhin andauernden zweiten Frühling. „Wir stagnierten zuvor ein wenig. Dann haben sich drei wichtige Dinge für uns verändert. Das erste war, dass seit Bob Teil des Produktionsprozesses ist, der Sound wieder wuchtig erklingt.

Hit-verdächtig

Der zweite Punkt sind die Arrangements. Vor ihm hatten wir die Vorproduktion komplett Band-intern gehandhabt und damit auch alles Strukturelle. Seitdem Bob an Bord ist, selektiert und dirigiert er die Parts, die er für gut oder unsinnig befindet, und plötzlich klingt alles viel aufgeräumter und frischer. Die Arrangements richten sich nicht mehr nach Musikerbedürfnissen, sondern dem Endergebnis“, beschreibt Gillan die hörbare Song-Dienlichkeit allen neueren Materials, das sich melodisch auf SPLAT! in Hit-verdächtige Sphären schwingt.

Kundenbewertungen SPLAT! - 2 Vinyl* von Deep Purple Metal Hammer Shop Preis: € 43,99 Jetzt kaufen bei Metal Hammer Shop!* Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Zuletzt aktualisiert am 3. Juli 2026 um 8:46 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.

Sinn für Humor

„Die dritte Veränderung ist – auch wenn Bob dafür nichts kann – die massiv modifizierte Band-Chemie aufgrund Steves Aus- und Simons Einstieg. Nach Steves amerikanisch-südstaatlich geprägtem Rock-Verständnis bringt Simon einen britischen Faktor und zudem auch ein gesteigertes Maß an Energie ein“, fasst der Sänger zusammen, und findet für den 47-jährigen Nordiren McBride und das zugleich buchstäblich jüngste Deep Purple-Mitglied im Anschluss noch einige weitere Worte des Lobs: „Wir hatten schon immer großartige Gitarristen und Musiker in dieser Band. Aber sein Verständnis von dem, was Deep Purple insgesamt und überhaupt ausmacht, ist außerordentlich.

Insofern geht sein Beitrag auch über den rein musikalischen hinaus: Er hat uns alle wieder auf Vordermann gebracht. Darüber hinaus ist er auch noch ein echt netter Kerl und hat einen tollen Sinn für Humor“, freut sich Gillan gebührend über den Sechssaiterneugewinn. Dass bei allen Veränderungen und Neujustierungen andere Dinge dagegen wie gewohnt und über Jahrzehnte erprobt laufen, kann der Sänger bezüglich des Songwriting-Prozesses nur bestätigen.

Auf welche Inspirationen Ian Gillan für SPLAT! zurückgreifen konnte und weshalb Perspektivwechsel und die richtigen Terminologien vonnöten sind, lest ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

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