Die Videos der Woche vom 03.07. mit Kissin’ Dynamite, Dominum u.v.m.

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Harsh ‘All I Ever Wanted’
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Kilmara ‘Liberticide’
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Kissin’ Dynamite ‘Glory Days’
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Methane ‘360° Of Destruction’
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Mirrortalk ‘Wait My Turn’
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The Night Eternal ‘Caught In A Spell’
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Selfish Things ‘Violence’ (feat. Mike Froh)
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Trelldom ‘When This Was Young’
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Untitled With Drums ‘Shame’
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Die Videos der Woche vom 15.05. mit Hiraes, Blue Medusa u.v.m.
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Madball, Dymna Lotva sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: A Cold Paradise ‘Here I Rise’ Bloodhunter ‘Human Insecticide’ Blue Medusa ‘Flying Monkey’ Brocarde ‘Seven Sins’ (feat. Ray Luzier) Conjurer ‘This World Is Not My Home’ DVRK ‘Misery Repeat’ Dymna Lotva ‘Zory’ Green Lung ‘Evil In This House’ Hiraes ‘Nightflight’ John Diva & The Rockets Of Love ‘Bigger Than America’ Madball ‘Rebel Kids’ Sacriversum ‘Golden Lights Of Valhalla’ Savage Mania ‘Master Of Hell’ Show Me The Body ‘No God’ Solemnity ‘Drums Of War (Resistance)’ Temple Of Dread ‘Dreadspawn Dominion’ Toxpack ‘Auf euch alle’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im…