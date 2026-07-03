Die Videos der Woche vom 03.07. mit Kissin’ Dynamite, Dominum u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Callider ‘By The Dawn’

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Coreleoni ‘Generation Rock’

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Distant ‘All Will Be (N)one’ (feat. Ricky Myers)

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Dominum ‘Night Is Calling’ (feat. Battle Beast)

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Future Palace ‘Tidal Waves’

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Haken ‘Delirium’

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Harsh ‘All I Ever Wanted’

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Kilmara ‘Liberticide’

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Kissin’ Dynamite ‘Glory Days’

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Methane ‘360° Of Destruction’

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Mirrortalk ‘Wait My Turn’

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The Night Eternal ‘Caught In A Spell’

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Selfish Things ‘Violence’ (feat. Mike Froh)

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Temperance ‘The Devil: Sin, Sin, Sin’

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Trelldom ‘When This Was Young’

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Untitled With Drums ‘Shame’

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