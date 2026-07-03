Repentance-Gitarrist Shaun Glass, der zuvor in Soil und Broken Hope spielte, ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Das teilte seine Frau Michelle auf den Sozialen Medien mit.

Glass, der unter anderem Gitarrist der Bands Soil, Broken Hope, Sindrome, Terminal Death, Dirge Within, The Bloodline und aktuell Repentance war, ist am Mittwoch, den 1. Juli verstorben, nachdem er einen Monat zuvor einen Schlaganfall erlitten hatte. Er hinterlässt einen 13-Jährigen Sohn.

Bekannte Beileidsbekundungen

Seine Frau Michelle teilte die Nachricht am Mittwoch auf den Sozialen Medien. Seither haben sich einige bekannte Metal-Musiker zu Wort gemeldet, darunter auch Fear Factorys Dino Cazares. „Das Signal ist zwar weg, aber die Frequenz, die du hinterlassen hast, wird nie schwinden“, schrieb er.

Auch Machine Head-Sänger Robb Flynn meldete sich mit einem langen Text zu Wort. „Viele Menschen, die das hier lesen werden, werden nicht wissen, wer Shaun Glass war. Aber für jeden, der ihn kannte, war er eine Legende“, schrieb er unter anderem.

„Ich habe Shaun kennengelernt, als ich 19 Jahre alt war. Er stand vor ,The Stone‘ in San Francisco auf dem Broadway und hat darauf gewartet. in eine Thrash-Show reinzukommen. Er ist nur deswegen hergeflogen. […] Jahrzehntelang verging keine Woche ohne eine Mail, eine Nachricht oder einen Anruf von ihm. Eine neue Band, die ich hören musste. Bilder von ihm, wie er stolz Machine Head oder Killers & Kings-Merchandise trug. Riffs, die er geschrieben hat. Songs, die er beendet hat. Fotos von ihm im Urlaub mit seinem Sohn Maddux, den er über alles geliebt hat. Der Typ hat Metal, Punk, Hardcore und Hard Rock gelebt und geatmet. Und weil unsere Geburtstage nur zwei Wochen auseinander sind, haben wir unsere Liebe für Achtziger- und Neunziger-Thrash geteilt.“

Kreator-Frontmann Mille Petrozza schrieb: „Ich habe soeben erfahren, dass einer der coolsten Menschen die irdische Ebene verlassen hat. Shaun Glass war ein Freund, ein Fan und vor allem ein wahrer Musikenthusiast, den ich seit unserer ersten USA-Tournee kannte. Damals, 1987, hat er mir die Lyrics des ersten Sindrome-Demos backstage vorgesungen. Wir blieben in Kontakt, denn diese Szene baute auf Brieffreundschaften und dem Austausch von Tapes. In den vergangenen Jahren hat er mir ab und zu E-Mails geschrieben, wenn er einen meiner neuen Songs mochte, mir ermutigende Worte schreiben wollte, seine neuesten musikalische Kreationen gezeigt oder einfach nur Happy Birthday gewünscht hat. Es fühlt sich komisch an, dass eine der originalen Stimmen der Illinois-Metal-Szene für immer verstummt ist. Bis unsere Wege uns wieder kreuzen. Ruhe in Frieden, Shaun.“

Neues Album wurde verschoben

Auch seine ehemalige Band Soil verfasste ein Statement: „Wir würden uns gerne einen Moment nehmen, um uns von unserem früheren Gitarristen Shaun Glass zu verabschieden, der Anfang dieses Monats verstorben ist. Auch wenn wir uns von ihm entfernt haben und nicht so gut aufeinander zu sprechen waren, seit er 2007 die Band verlassen hatte, war er noch immer ein integraler Teil von Soil in den frühen Jahren der Band. Wir haben viel gelacht und eine gute Zeit gehabt. Wir blicken darauf mit einem Lächeln zurück.“

Außerdem wurde ein Spendenaufruf gestartet, um die Zukunft von Glass’ Sohn Maddux zu finanzieren. Zuletzt vollendeten Repentance ihr drittes Album RETALIATE, das eigentlich am 17. Juli veröffentlicht worden wäre, aufgrund von Glass’ gesundheitlichen Problemen jedoch verschoben worden wurde.

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