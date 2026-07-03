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Galerie: Rockharz Open Air, Donnerstag

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Galerie: Rockharz Open Air, Donnerstag

  • Alice Cooper, Rockharz 2026
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  • Stahlmann, Rockharz 2026
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Seht hier eine Auswahl von Bildern vom Rockharz Open Air-Donnerstag.
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Live vom Rockharz 2026

Was geht am Rockharz 2026? METAL HAMMER ist für euch vor Ort. Unseren Festivalticker aus Ballenstedt findet ihr in Form unserer Story auf Instagram.

Einen ausführlichen Bericht vom Rockharz 2026 mit vielen exklusiven Fotos lest ihr in der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 08/2026!


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Themen

2026 Bilder Donnerstag Fotos Galerie Live Rockharz
Rockharz 2026: Sonderausstellung im Museum Goslar
Rockharz 2023
Das Museum Goslar eröffnet schon bald eine Sonderausstellung, die unter anderem mit dem Rockharz auf die Beine gestellt wurde.
Das Rockharz Open Air findet dieses Jahr vom 01. bis zum 04. Juli statt. Schon einen Monat zuvor, nämlich ab dem 6. Juni, widmet sich das Museum Goslar der Geschichte des Hard Rock und Metal. Die Sonderausstellung „Kaiser, Kult und Krach“ entstand in enger Zusammenarbeit mit den Veranstaltern des Rockharz und bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm, das bis zum Jahresende andauert. Faszination Metal Am 6. Juni findet die große Eröffnungsfeier der Ausstellung auf der Museumsplaza, im Goslarer Museum und im Kulturmarktplatz statt. Dabei entführt die lokale Coverband OP3 auf eine musikalische Zeitreise in die Achtziger Jahre. Grundlage der Ausstellung ist „die…
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