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Die Videos der Woche vom 22.05. mit Bruce Dickinson, Dimmu Borgir u.v.m.

Bruce Dickinson
Bruce Dickinson
Foto: PR, John McMurtrie. All rights reserved.
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Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Papa Roach, Beartooth, Yes sowie einigen weiteren.
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Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

AL9X1 ‘A Threat’

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Allt ‘Snowblind’

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Amberian Dawn ‘Unchained’

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Beartooth ‘Pure Ecstasy’

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Bolan ‘Memory’

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Crusade Of Bards ‘Laniakea’

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dArtagnan ‘Für immer Dein’

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Bruce Dickinson ‘Tears Of The Dragon’

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Dimmu Borgir ‘As Seen In The Unseen’

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Distant ‘Rat Torture’

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Frozen Crown ‘On Silver Wings’

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Godthrymm ‘Jewels’

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Gradience ‘Deathwish’

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Gridiron ‘Lights Out’

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Iron Kingdom ‘Deadhouse Gates’

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Isegrim ‘Angel With Fire And Sword’

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Junius ‘The Oracle’

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Keops ‘Sacred Land’

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Lion’s Share ‘We Are What We Are’

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Massendefekt ‘Brandung’

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Papa Roach ‘See U In Hell’ (feat. Hanumankind)

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Pinhead ‘Vanitas.exe’

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Prince Of Failure ‘Jaded Mantra’

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Progeny Of Sun ‘Unified Light’

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Satan Takes A Holiday ‘Good Ones’

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Stormhammer ‘Wrath Of The Hammer’

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Devin Townsend ‘Prepare For War’

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Varg ‘Ewige Wacht’

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Yes ‘Turnaround Situation’

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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