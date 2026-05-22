Die Videos der Woche vom 22.05. mit Bruce Dickinson, Dimmu Borgir u.v.m.

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Allt ‘Snowblind’
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Amberian Dawn ‘Unchained’
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Bolan ‘Memory’
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Crusade Of Bards ‘Laniakea’
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dArtagnan ‘Für immer Dein’
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Frozen Crown ‘On Silver Wings’
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Godthrymm ‘Jewels’
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Gradience ‘Deathwish’
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Iron Kingdom ‘Deadhouse Gates’
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Isegrim ‘Angel With Fire And Sword’
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Keops ‘Sacred Land’
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Lion’s Share ‘We Are What We Are’
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Pinhead ‘Vanitas.exe’
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Prince Of Failure ‘Jaded Mantra’
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Progeny Of Sun ‘Unified Light’
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Satan Takes A Holiday ‘Good Ones’
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Stormhammer ‘Wrath Of The Hammer’
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Varg ‘Ewige Wacht’
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Yes ‘Turnaround Situation’
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