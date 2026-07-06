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Couch: Maggy Luyten (Rock Justice)

Rock Justice, Maggie Luyten
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Bei Rock Justice macht die unter anderem von Ayreon bekannte belgische Sängerin Maggy Luyten gemeinsame Sache mit Doro-Gitarrist Bas Maas.
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Das komplette Couch-Interview mit Maggy Luyten findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Was war der skurrilste Job, den du je ausgeübt hast?

Maggy Luyten: Die Jobs, die ich vor meiner Tätigkeit als Vollzeitmusikerin und Gesangslehrerin hatte, waren bodenständig. Der seltsamste war wohl, auf einem Jahrmarkt vor einer Menschenmenge zu stehen und die Anpreisungsrede eines Verkäufers für Porzellangeschirr zu übersetzen.

MH: Was ist dein Laster oder deine Marotte?

ML: Ich versuche, komplett runterzufahren, wann immer mein Kopf mir sagt: „Es ist zu viel!“ In solchen Situationen setze ich mich aufs Sofa, schalte eine wenig interessante Serie ein und spiele mit vier Versionen meiner selbst Scrabble.

MH: Wen würdest du als dein Idol bezeichnen?

ML: Freddie Mercury. Wegen seines musikalischen Talents und seiner Einstellung, seiner unglaublichen Stimme, seines Grooves und seiner mitreißenden Shows. Die Songs, die er der Welt geschenkt hat, sind unangreifbar.

MH: Letzte Platte, die du dir gekauft/besorgt hast?

ML: Das letzte Hardline-Album SHOUT. Nach all den Jahren haben sie immer noch etwas Magisches an sich, ihre Konzerte sind nicht von dieser Welt.

MH: Lieblingsplatte aller Zeiten?

ML: Ark BURN THE SUN. Dieses Album habe ich sehr oft mitgesungen, es brachte mich zum Power-Gesang.

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Katrin Riedl schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

Couch Hardline Interview Maggy Luyten Rock Justice SHOUT
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