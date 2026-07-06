Am vergangenen Samstag, den 4. Juli 2026 hätten Ozzy und Sharon Osbourne ihren 46. Hochzeitstag gefeiert. Nun erinnerte sich die Witwe des „Prinzen der Dunkelheit“ (welcher am 5. Juli 2025 sein Abschiedskonzert gegeben hat und am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren verstorben ist) an ihren Mann. Darüber hinaus meldete sich auch noch Tochter Kelly Osbourne mit einem langen Brief an ihre Mutter zu Wort.

Für immer bei uns

„Heute wäre unser 46. Hochzeitstag gewesen“, informiert Sharon Osbourne die Fans. „Stattdessen ist es eine Feier der Liebe, die selbst der Tod nicht schmälern konnte. Ich vermisse deine Hand in meiner, doch ich trage deine Liebe auf jedem Schritt meines Weges bei mir. Für immer mein Mann. Für immer mein Herz.“ Kelly Osbourne schenkte ihrer Mama zu diesem Anlass einen hübschen Blumenkorb — und zahlreiche liebevolle Worte dazu. „Ein Brief an meine Mutter an dem Tag, an dem sie ihren 46. Hochzeitstag gefeiert hätten! Ich liebe dich so sehr, Sharon Osbourne. Papa ist immer bei uns, denn die Liebe ist ewig!“, schrieb Kelly unter ihren Post.

Kellys Brief liest sich wie folgt: „Meine liebste Mama, heute fühlt sich alles anders an. Ein Tag, der einst voller Feierfreude war, birgt nun einen stillen Schmerz. Es ist euer erster Hochzeitstag ohne Papa an deiner Seite, und ich kann nur erahnen, wie schwer dein Herz sein muss. Manche Tage erinnern uns daran, wie tief wir geliebt haben – und heute ist so ein Tag. Ich hoffe, du weißt, dass eine Liebe wie eure nicht endet, wenn ein Leben zu Ende geht. Sie wandelt sich. Sie wird zur Wärme der Sonne auf deinem Gesicht, wenn du Trost brauchst; zu den Erinnerungen, die dich trotz Tränen lächeln lassen; zu den stillen Momenten, in denen du irgendwie spürst, dass er ganz nah ist.

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Papa mag nicht mehr leibhaftig an deiner Seite gehen, aber er wird dich auf deinem Weg niemals verlassen. Oft stelle ich mir vor, wie er mit diesem zauberhaften Lächeln auf dich herabblickt – jenem Lächeln, das so viel Stolz und so viel Liebe ausstrahlte. Ich weiß, er würde sich wünschen, dass du dich mit seinen Augen siehst: Stark, voller Mitgefühl, mutig und unendlich liebevoll. Jeden Tag, seit er gegangen ist, musstest du lernen, Trauer und Hoffnung zugleich im Herzen zu tragen – und irgendwie hast du das mit bewundernswerter Würde gemeistert. Er wäre unglaublich stolz auf die Frau, zu der du heranwächst.

Sharon ist nicht allein

Nicht, weil du ihn vergessen hättest, sondern weil du einen Weg gefunden hast, weiterzuleben und ihn dennoch bei dir zu tragen. Das erfordert eine Stärke, die nur wenige Menschen wirklich begreifen. Bitte denk daran: Auch wenn uns der heutige Tag vor Augen führt, was sich verändert hat, kann er niemals das zerstören, was du und Papa gemeinsam aufgebaut habt. Ein Leben voller Liebe lässt sich nicht durch den Tod auslöschen. Sie lebt weiter in jeder Geschichte, die wir erzählen, in jeder Lektion, die er uns gelehrt hat, in jedem Lachen, das wir in unseren Erinnerungen noch hören, und in der Familie, die dank der Liebe, die ihr beide geschaffen habt, immer weiter wächst. Sidney [Kellys Sohn mit Slipknot-Musiker Sid Wilson] und ich lieben dich mehr, als Worte es je ausdrücken könnten.

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Er mag den heutigen Tag vielleicht noch nicht ganz verstehen, aber er weiß schon jetzt, wie es sich anfühlt, in deine Liebe eingehüllt zu sein. Und eines Tages wird er wissen, welch großes Glück er hat, eine Oma zu haben, deren Herz so tief geliebt hat. Wenn du all diese ‚ersten Male‘ erlebst – jeden Hochzeitstag, jeden Geburtstag, jedes Weihnachtsfest und jeden Meilenstein, der sich ohne Papa nun anders anfühlt –, dann vergiss bitte nie, dass du diesen Weg nicht allein gehst. Wir sind für dich da. Wir halten deine Hand, wenn sich die Tage zu schwer anfühlen, feiern deine Siege, sind in deiner Trauer bei dir und erinnern dich – wann immer du es brauchst –, dass die Liebe dich nach wie vor umgibt.

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Das größte Vermächtnis von Papa war nicht einfach nur das Leben, das er führte. Es war die Liebe, die er schenkte, die Familie, die er mit aufgebaut hat, und die wunderbare Frau, die er über alles liebte. Diese Frau bist du. Ich hoffe daher, dass du heute – über all die Jahre hinweg – auch die Sanftheit seiner Liebe spüren kannst, die dich umgibt. Ich hoffe, du kannst ihn flüstern hören, dass er nach wie vor so stolz auf dich ist, dich weiterhin anfeuert und dich mit seinem ganzen Herzen liebt. Und auch wenn wir ihn unendlich vermissen, werden wir niemals aufhören, dir zu zeigen, wie tief auch du geliebt wirst. Alles Liebe zum Jahrestag einer Liebesgeschichte, die selbst der Himmel niemals beenden könnte.“

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