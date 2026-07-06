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Daher wiegt Tommy Lee noch so viel wie auf der High School

Mötley Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee
Mötley Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee
Foto: Getty Images for SiriusXM, Emma McIntyre. All rights reserved.
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Eigenen Angaben zufolge Tommy Lee hat seit der High School nicht zugenommen — im Podcast von Joe Rogan erklärt der Mötley Crüe-Drummer, warum.
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Mötley Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee war kürzlich im Podcast des rechten YouTubers Joe Rogan zu Gast. Bei dieser Gelegenheit sprach der 63-Jährige darüber, wie anstrengend und herausfordernd es ist, in einer Heavy Metal-Formation die Felle zu verdreschen. „Ich dachte mir mal: ‚Okay, wie kommt es eigentlich, dass ich seit der verdammten High School bis heute immer das gleiche Gewicht habe? Das ist echt krass‘“, beginnt der Rocker seine Ausführungen. „Dabei esse ich eigentlich, worauf auch immer ich Bock habe. Ich mache keine Diät und halte mich an keinen strengen Ernährungsplan. Ich wollte es einfach mal wissen.“

Wie ein Halbmarathon

Des Weiteren erzählt Tommy Lee: „Ich habe mir einen Schrittzähler besorgt, den man sich an den Schuh klemmt, wie ihn Jogger benutzen. Das war noch die alte Version. Man hat ihn einfach an den Schuh geklippt — und er hat angezeigt, wie viele Meilen man zurückgelegt hat. Ich wollte echt gerne wissen, wie viele verdammte Meilen ich in einer zweistündigen Show so zurücklege. Keine Ahnung. Verdammt. Wer weiß das schon? Ich weiß nur, dass ich völlig durchgeschwitzt bin und nach dem Konzert nur noch ein Pfeifen im Ohr habe – ich bin einfach völlig fertig, völlig am Ende. Und als ich das Ding nach der Show abgenommen und draufgeschaut habe, stand da: 13,3 Meilen [21,4 Kilometer — Anm.d.A.]. Da dachte ich mir: ‚Deshalb bin ich also so ein Spargeltarzan.‘“

Darüber hinaus beschrieb es Tommy „eher wie eine Art Sport“, in einer Metal-Band hinter der Schießbude zu sitzen. „Man ist der verdammte Herzschlag. Man sagt ja, eine Band ist nur so gut wie ihr Schlagzeuger – und das ist verdammt noch mal wahr. Das sage ich nicht nur, weil ich selbst Schlagzeuger bin. Aber als Schlagzeuger trägt man eine riesige Verantwortung. All die Leute, die sich bewegen – ich bin für einen großen Teil davon verantwortlich.

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Nicht für alles, klar, aber man gibt den Takt vor und bringt die Leute dazu, sich körperlich zu bewegen. Das ist harte Arbeit. Die Energie, die man reinsteckt, bekommt man zurück. Man sieht das und denkt sich: ‚Verdammt, ich treibe das hier an.‘ Das ist ein geiles Gefühl. Aber es ist eben auch eine Verantwortung, es ist körperlich anstrengend und zehrt an den Kräften. Trotzdem ist es einfach verdammt geil. Ich lebe dafür.“


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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