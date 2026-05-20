2022 entschied sich Gitarrist John 5 dazu, Rob Zombie zu verlassen und im folgenden Jahr bei Mötley Crüe einzusteigen, nachdem Mick Mars die Band verlassen musste. Zuvor hatte er 17 Jahre lang an der Seite des Horror-Rockers gespielt. Nun haben die beiden schon seit vier Jahren keinen Kontakt mehr.

„Das Leben ist kurz …“

Im Interview mit Thinking About Guitar darauf angesprochen, sagt der Musiker: „Das Leben ist kurz und ich möchte so viel wie nur irgendwie möglich erleben. Ich will Dinge sehen und erleben. Ich hungere danach, etwas zu tun. Ich bin nicht müde und möchte mich nicht irgendwo niederlassen.

Ich war noch nie ein festes Band-Mitglied. Weder mit Manson, noch mit Rob oder Mötley Crüe“, erklärt der Gitarrist. Er führt aus: „Rob und ich hatten eine besondere Verbindung und wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Wir schreiben gut zusammen. Diese Konzerte… Wir hatten immer viel Spaß.

Die Chance ergreifen

Zwischen uns gab es nie auch nur ein negatives Wort. Er ist einfach der Größte. Aber ich wollte diese Erfahrung machen. Ich wollte das erleben. Ich weiß, dass das vielleicht selbstsüchtig ist, aber ich wollte diese Gelegenheit nicht vorbeiziehen lassen müssen“, meint John 5.

Er stellt klar: „Ich liebe Mötley Crüe. Ich liebe Rob Zombie. Und Rob hat eine phänomenale Band mit Riggs (Mike Riggs, Gitarrist – Anm.d.Red.), Blasko (Rob „Blasko“ Nicholson, Bassist – Anm.d.Red.) und Ginger (Ginger Fish, Schlagzeuger – Anm.d.Red.). Ich habe ihnen gesagt, dass ich immer für sie da bin, falls sie Equipment brauchen oder Ähnliches.

Keine Reue, kein Groll

Manchmal muss man solche Entscheidungen fällen und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich wollte das nicht im Nachhinein bereuen. Es haben mich schon viele Bands als Session- und Live-Musiker angefragt, die ich abgewiesen habe. Aber diesmal dachte ich mir, dass das alles meine Freunde sind. Ich wollte es tun“, erinnert sich der Gitarrist.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Seither herrscht Funkstille zwischen den beiden, wie John 5 gesteht. Er sagt: „Ich habe leider nicht mit Rob gesprochen. Nach 17 Jahren zusammen liebe ich ihn. Ich wünsche ihm nur das Beste.“ Der Gitarrist betont: „Ich hege Rob Zombie gegenüber keinen Groll.“