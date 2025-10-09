Mötley Crüe-Gitarrist John 5 veröffentlicht am 10. Oktober sein 14. Soloalbum GHOST. In ‘The Magnificent Others’, dem Podcast von The Smashing Pumpkins-Frontmann Billy Corgan, ging es neben der Musik auch um Dinge privater Natur. Wer die Laufbahn des Gitarristen ein wenig kennt, weiß, dass er bis 2004 an der Seite von Marilyn Manson auf der Bühne stand. Während eines Auftritts bei Rock am Ring 2003 kam es live zu einer Auseinandersetzung der beiden Musiker. Später stellte sich heraus, dass John 5 damals eine schwere Zeit durchlitt.

Wenn die Psyche körperlich wird

Während sein Vater bereits schwer an Krebs erkrankt war und im Sterben lag, verstarb unerwartet seine Schwester Lynne. Im Podcast ‘Lipps Service’ erklärte er vor einigen Monaten: „Ich war völlig geschockt. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was los war.“ Er habe vollkommen neben sich gestanden und „alles versucht – Schlaftabletten, alles. Aber nichts hat geholfen.“

Der Gitarrist hatte diesen Tod noch nicht verarbeitet, als seine andere Schwester Denise dem Krebs erlag, gefolgt vom Krebstod seiner Mutter und seines Vaters. Weitere Tragödien folgten: Sein bester Freund und Gitarrentechniker Ruben Valesco starb, und kurz darauf auch sein Schwager. „Ich leide körperlich an den Folgen dieser Tragödien unter schrecklichen, lähmenden Beschwerden“, erzählte John 5 Billy Corgan.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Schmerzen seien „das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ich habe diese – ich kann es kaum glauben, aber ich habe diese Prostatitis, eine nicht-bakterielle Prostatitis. Dabei drückt der Beckenboden stark auf die Prostata. Es ist verrückt. Und es kommt einfach vom Stress. Man kann nicht pinkeln, nicht sitzen, nichts tun. Deshalb bin ich zur Therapie gegangen.“ Eine nicht- oder abakterielle Prostataentzündung, oft auch chronisches Beckenschmerzsyndrom (CPPS) genannt, ist oft sehr hartnäckig, äußerst schmerzhaft und schwierig zu behandeln. Mögliche Ursachen können enormer Stress und traumatische Erlebnisse sein.

John 5 fuhr fort: „Ich weiß noch, dass ich – ich werde einfach alles ausplaudern – diese Show mit Slash, Ozzy und all diesen Leuten gemacht habe. Wir sind nach Norwegen geflogen, und ich war deswegen monatelang bettlägerig. Weil man nicht sitzen kann… Aber ich war in diesem Flugzeug mit Ron Wood, Ozzy und all den anderen, und ich saß irgendwie auf meinem Rücken, sodass ich nicht auf der Stelle saß. Ich tat so, als würde ich schlafen, und es war einfach furchtbar. Aber zum Glück steht man das einfach durch.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.