Es ist inzwischen bekannt, dass Mötley Crüe an neuer Musik arbeiten. Ob daraus ein komplettes Album entsteht, weiß John 5 aber nicht.

Sowohl Nikki Sixx als auch John 5 bestätigten in der jüngeren Vergangenheit, dass Mötley Crüe an neuem Material arbeiten. Ein paar neue Songs wurden inzwischen auch als Singles veröffentlicht. Am 4. Oktober sollen ‘Dogs Of War’, ‘Cancelled’ und das Beastie Boys-Cover ‘Fight For Your Right’ obendrein als EP erscheinen. Nun wurde John 5 bei Talkin' Rock with Meltdown gefragt, ob die Band plane, ein neues Album in voller Länge zu produzieren oder ob man sich auf die Veröffentlichung eigenständiger Singles und EPs konzentriere. „Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, wir werden einfach Songs raushauen. Das ist es, was ich…