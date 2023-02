Alissa White-Gluz wirbt als Meerjungfrau für PETA

Alissa White-Gluz (Arch Enemy) ist bekanntermaßen überzeugte Veganerin. Für eine Werbekampagne der umstrittenen Tierschutzorganisation PETA inszenierte sich die Sängerin als Meerjungfrau, gefangen in einem Fischernetz. Damit wolle sich Alissa gegen die Ausbeutung von Tieren, insbesondere den Konsum von Fisch, aussprechen wie sie erklärte.

Alissa White-Gluz spricht sich gegen tierische Produkte aus

Empfehlung der Redaktion Alissa White-Gluz hält tierische Produkte für unnötig Death Metal Arch Enemy-Frontfrau Alissa White-Gluz ist bekanntermaßen überzeugte Veganerin. Nun erklärte sie, warum das Verwenden tierischer Produkte unnötig sei. „Das Erste, was die Menschen als lebende Tiere missachten, sind Meerestiere“, sagte White-Gluz in einem exklusiven Video-Interview. „Wir dringen in eine völlig andere Umgebung ein und zerstören einfach alle Bewohner darin. Darüber wird wenig gesprochen. Aber es sollte wirklich darüber gesprochen werden – besonders, wenn man sich die Statistiken ansieht, die besagen, dass unsere Ozeane in 20 Jahren tot sein werden.“

Keine rosigen Aussichten. Aber laut Alissa ist die Hoffnung noch nicht komplett verloren. Sofern alle Menschen vegan werden – sie selbst entschied sich bereits vor zwanzig Jahren zu diesem Schritt – könne jede Person jährlich etwa 200 Tiere retten und auch einen entscheidenden Schritt im Kampf gegen die Eier- und Milchindustrie wagen. Sie erklärt: „Indem wir diese einfache Entscheidung treffen, könnten wir diesen Schaden tatsächlich rückgängig machen.“

Empfehlung der Redaktion Growling Creatures: Gemeinsam laut für den Artenschutz Animal Metal Gemeinsam laut für den Artenschutz: Krombacher und Wacken Open Air präsentieren mit „Growling Creatures“ die erste Metal Band aus bedrohten Tieren. Durch die Nahrungsmittelproduktion sterben jedes Jahr mehr Fische als alle anderen Tiere zusammengenommen. Doch nicht nur Fische landen in den Netzen wie Alissa mit der Kampagne zeigen will. Neben der eigentlichen Beute gelangen jährlich etwa 38 Millionen Tonnen an sonstigen Meerestieren unbeabsichtigt in die Fischernetze, um den riesigen Bedarf decken zu können.

Alissa White-Gluz ist dabei nicht die einzige Musikerin, die für eine tiefreundlichere Lebensweise Partei ergreift. Ebenfalls ihr Lebensgefährte Doyle Wolfgang Von Frankenstein (Misfits), Cristina Scabbia (Lacuna Coil), Dave Navarro (Jane’s Addiction), Ozzy Osbourne und Iggy Pop haben bereits mit PETA zusammengearbeitet, um das Tierwohl zu fördern.

