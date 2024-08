John 5 weiß nicht, ob ein neues Mötley Crüe-Album kommt

Nikki Sixx (l.) und John 5 während der Mötley Crüe-Show am 25. Februar 2023 in Bogota

Sowohl Nikki Sixx als auch John 5 bestätigten in der jüngeren Vergangenheit, dass Mötley Crüe an neuem Material arbeiten. Ein paar neue Songs wurden inzwischen auch als Singles veröffentlicht. Am 4. Oktober sollen ‘Dogs Of War’, ‘Cancelled’ und das Beastie Boys-Cover ‘Fight For Your Right’ obendrein als EP erscheinen.

Empfehlung der Redaktion Mötley Crüe haben sich mit dem Einstieg von John 5 verändert Glam Metal, Hard Rock , Heavy Metal Wie Mötley Crüe-Gitarrist John 5 ankündigte, werde es schon sehr bald neue Musik der Band geben. Ein konkretes Datum nannte er nicht. Nun wurde John 5 bei Talkin‘ Rock with Meltdown gefragt, ob die Band plane, ein neues Album in voller Länge zu produzieren oder ob man sich auf die Veröffentlichung eigenständiger Singles und EPs konzentriere. „Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, wir werden einfach Songs raushauen. Das ist es, was ich persönlich schon seit langer Zeit mache: Neue Songs veröffentlichen, sie auf eine Platte pressen und dann bei meinen Shows verkaufen. Ich persönlich mache es wirklich gerne auf diese Weise“, gibt der Gitarrist an, der es mit seinen Soloprojekten so handhabt. Auf die Frage, wie dies bei Mötley Crüe vonstatten geht, antwortete er: „Ich weiß nicht, was sie tun werden. Ich bin einfach mit dabei.“

In Arbeit

Die Zeit für ein neues Album wäre jedenfalls reif, immerhin liegt SAINTS OF LOS ANGELES inzwischen schon 16 Jahre zurück. Vor einigen Tagen wurde John 5 deshalb bei Trunk Nation With Eddie Trunk ebenfalls gefragt, ob es in dieser Hinsicht Pläne gibt. Dort lautete seine Antwort: „Es wird einige Ankündigungen geben. Ich kann jetzt noch nicht alles verraten. Aber da ist etwas in Arbeit. Es steht schon bald etwas Neues an.“

Empfehlung der Redaktion Nikki Sixx über Reaktionen auf ‘Dogs Of War’ Glam Metal Nikki Sixx ist ein wenig irritiert über all die Reaktionen, die die Glam-Ikonen Mötley Crüe auf ihren neuesten Track ‘Dogs Of War’ erhalten haben. Wirklich sicher scheint sich der Gitarrist bei all dem nicht zu sein. Jedenfalls scheint er bei der Entstehung der neuen Lieder viel Spaß gehabt zu haben, wie er erneut bekräftigt: „Wir haben diese Songs wie eine Band aufgenommen, weil alle gleichzeitig gespielt haben. Es sind einfach Livetracks, die in einem Rutsch aufgenommen wurden. Das ist das Coole daran. Es war wirklich aufregend für mich, und ich habe es sehr genossen.“

