Mötley Crüe haben sich mit dem Einstieg von John 5 verändert

Wenn sich die Besetzung einer Band ändert, bringt dies häufig auch neue Einflüsse mit sich. Im Interview mit ‘Trunk Nation With Eddie Trunk’ wurde Mötley Crüe-Gitarrist John 5 gefragt, was sich seit seinem Einstieg in musikalischer Hinsicht verändert hat. Der Musiker erklärte die technischen Ursachen dafür – und kündigte an, dass die Neuerungen bald in neuem Song-Material zu hören sein werden.

Das ist neu bei Mötley Crüe

„Ich nutze andere Verstärker. Ich verwende jetzt EVH-Verstärker. Ich fühle mich wirklich im Einklang mit diesen. Wir sprechen häufig mit unserem Tontechniker und haben eine Menge Variationen und dergleichen ausprobiert", so John 5. „Und ich möchte einfach nie aufhören zu versuchen, mich immer weiter zu verbessern. So war ich schon immer, seit ich ein Kind war. Ich verwende jetzt EVH-Verstärker und versuche, mich so weit wie möglich weiterzuentwickeln und einfach nach Perfektion jenseits der Perfektion für mich zu streben. […] Ich liebe es und habe einen Riesenspaß."

Zudem wurde John 5 gefragt, ob Mötley Crüe in naher Zukunft planen, neue Musik zu veröffentlichen. Der erste Song mit John 5 an der Gitarre, ‘Dogs Of War’, erschien im April 2024. „Eigentlich wird das sehr bald passieren“, sagte John 5 weiter. „Sehr, sehr bald. Es wird einige Ankündigungen geben. Ich kann jetzt noch nicht alles verraten. Aber da ist etwas in der Mache, Baby. Es steht schon bald etwas Neues an.“

