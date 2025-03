auch interessant

15 Jahre führte Carla Harvey zusammen mit Heidi Shepherd die Butcher Babies an, bis sie 2024 einen Schlusstrich zog. Bei einem Auftritt in der The Ward Bond Show vergangenen Oktober ging Harvey etwas tiefer auf ihre Beweggründe ein, die Band, die sie einst begründete, zu verlassen. Hauptsächlich haben die familiären Veränderungen den Ausschlag gegeben. „Es gehört sehr viel dazu, in einer Band zu sein – besonders, wenn man älter wird und sich das Leben verändert, man Beziehungen und einen Partner hat. Ich habe eine Stieftochter. Der Gedanke, zehn oder zwölf Monate im Jahr auf Tour zu sein, erschien mir einfach zu viel.“

Die Aufregung steigt

Dazu schreibt die Sängerin: „Heilige Scheiße, mein Herz rast! @charbenante und ich haben das letzte Jahr an diesem Album gearbeitet und es ist berauschend zu sehen, wie alles Früchte trägt. Ich freue mich genauso darauf, dass ihr Charlies Gitarrenspiel hört, wie darauf, dass ihr meinen Gesang hören könnt. LOS GEHT’S.“ Benante scheint bei diesem Projekt mehrere Funktionen zu haben. Immerhin kann der Musiker neben dem Schlagzeug auch mit Saiten- und Tasteninstrumenten umgehen und ist als Produzent tätig.

