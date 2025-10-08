Im Mai dieses Jahres kündigten As I Lay Dying eine Tournee durch Europa an. Das Hauptproblem an der Sache war, dass die Band zu diesem Zeitpunkt offiziell nur aus Frontmann Tim Lambesis bestand. Ein Rückblick: Fast genau vor einem Jahr gab der damalige Bassist und Klarsänger Ryan Neff seinen Ausstieg bekannt. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Nur wenige Tage später quittierten Tourmanager Alex Kendrick, die Gitarristen Ken Susi und Phil Sgrosso sowie Schlagzeuger Nick Pierce ihren Dienst. Die anstehende Europatournee wurde abgesagt. Logisch: Keine Band, keine Tour.

Nach und nach kamen unschöne Dinge über Lambesis ans Licht. Nachdem seine damalige Partnerin zunächst sämtliche Gerüchte über häusliche Gewalt und Missbrauch dementierte, kamen Videos ans Licht, die etwas anderes zeigen. Schließlich hagelte es Vorwürfe und einstweilige Verfügungen von beiden Seiten. Zu guter Letzt tauchten Videos auf, die zeigen, wie Tim Lambesis seine Wut auch an seinen Haustieren auslässt. Bei all dem stellt sich die Frage: Wer will mit so einem Menschen zusammenarbeiten?

(Fast) alles neu

Die Antwort gibt es jetzt. Für Bass und Klargesang ist ab sofort Chris Clancy (Mutiny Within) zuständig. Für die Gitarrenklänge werden Bill Hudson (Northtale, Doro, I Am Morbid) und Don Vedda sorgen, am Schlagzeug sitzt Tim Yeung (ebenfalls unter anderem I Am Morbid). In dieser Formation wurde ganz frisch erst die neue Single ‘Echoes’ veröffentlicht. Das alles passiert pünktlich vor der anstehenden Tournee, die auch in Deutschland und Österreich stoppt.

„An Evening With As I Lay Dying“-Tour

07.11. A-Innsbruck, Music Hall

08.11. Würzburg, Posthalle

11.11. A-Hohenems, Tennis Event Centre

12.11. Saarbrücken, The Garage

Lambesis meint über seine neuen Kollegen: „Als einziger Haupt-Songwriter auf jedem Album von As I Lay Dying werde ich immer einen Weg finden, diesen Musikkatalog, der mir sehr am Herzen liegt, voranzubringen. Aber manchmal läuft es sogar besser als erwartet. Ich bin meinen neuen Band-Kollegen unglaublich dankbar. Sie sind nicht nur unglaublich talentiert, sondern kümmern sich auch wirklich um mein Wohlergehen und um die Band, deren Teil wir jetzt alle sind.“

Bill Hudson kommentiert: „Tim L und ich haben uns vor fast zwanzig Jahren kennengelernt, und ich war mit Tim Y in mehreren Bands. Es ist eine Ehre, Teil des neuen Kapitels von As I Lay Dying zu sein. Was für eine großartige Möglichkeit, zusammenzukommen und gleichzeitig mit vielen Freunden zu spielen, die man seit über 15 Jahren kennt!“ Auch Chris Clancy zeigt sich stolz und voller Vorfreude.

