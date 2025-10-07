Die Anzahl der Bands, in denen Marc Rizzo aktiv war und ist, ist beachtlich. Zu den bekanntesten gehören wohl Soulfly und Ill Niño, mit denen der Gitarrist gleichsam eine bewegte Vergangenheit verbindet. Nach 18 gemeinsamen Jahren erfolgte 2021 die Trennung von Soulfly, die eine kleine Schlammschlacht nach sich zog. Kurz darauf kehrte Rizzo zu Ill Niño zurück, die er 2003 wegen Soulfly verlassen hatte. Seit 2024 ist aber auch hier wieder Schluss.

Mit der neuen Besetzung ins neue Jahr

Mit sieben anderen Projekten hat der Gitarrist eigentlich genug zu tun. Offenbar nicht, wie jüngst bekannt wurde. Wie die Hardcore-Truppe Merauder über die Sozialen Medien erklärte, sind sie „stolz, Marc Rizzo offiziell in der Band willkommen zu heißen. Marc ist weithin bekannt für seine beeindruckenden Beiträge zu Soulfly und Ill Niño und bringt einen großen Erfahrungsschatz, technische Meisterleistung und eine beeindruckende Bühnenpräsenz in die Besetzung ein.“ Wenige Tage zuvor gab die Band nach vier Jahren die Trennung von Gitarrist Patrick Conley bekannt.

Auch am Schlagzeug gibt es eine Neubesetzung: Ely Castillo ersetzt Jay Shine, der seit 2018 Mitglied von Merauder war. Zur neuen Besetzung heißt es weiter: „Mit Marc an Bord freuen wir uns auf die kraftvolle Synergie zwischen ihm und Gitarrist Kevin Mahon sowie der dynamischen Rhythmusgruppe um Gabe Saldivar (Bass) und Ely Castillo (Schlagzeug). Gemeinsam werden sie an neuem Material arbeiten, das die Grenzen von Merauders Sound erweitern wird.“ Die Band fügt hinzu: „Mit 2026 vor Augen sind Merauder bereit für ein unvergessliches Jahr voll neuer Musik, Live-Auftritten und vielem mehr.“ Großes steht offenbar bevor.

Merauder haben seit ihrer Gründung 1990 erst drei Langspieler veröffentlicht. Die letzte Studioalbum GOD IS I liegt inzwischen auch schon 16 Jahre zurück. Zuletzt wurde 2021 eine Compilation mit dem Titel THE MINUS YEARS veröffentlicht. Vielleicht bringt Marc Rizzo die Dinge tatsächlich ein bisschen voran. An Auftritten scheint es der Band aus Brooklyn, New York jedenfalls nicht zu mangeln, wie ein Blick auf das offizielle Instagram-Profil zeigt.

