Von der ursprünglichen Besetzung von 1982 ist heute nur noch Woody Weatherman bei Corrosion Of Conformity übrig. Frontmann Pepper Keenan stieß erst 1989 zur Band. Schlagzeuger Reed Mullin verstarb Anfang 2020, und Bassist Mike Dean warf im September 2024 das Handtuch. Während Stanton Moore den Platz am Schlagzeug eingenommen hat, bedient Bobby Landgraf (Down, Bass-Tech bei Pantera) seit Oktober 2024 den Viersaiter.

Kein Abschied für immer

In einem Statement schrieb Dean vor etwa einem Jahr: „Seitdem sich Reed von der Band getrennt hatte und dann verstorben ist, fällt es mir schwer, mit Band-Kollegen, die Hunderte Kilometer entfernt leben, an neuem Material zusammenzuarbeiten.“ Jedoch ist er „äußerst stolz auf alles, was wir zusammen erreicht haben und freue mich darauf, in Zukunft noch mehr von der Band zu hören.“ Außerdem hat er vor, „weiterhin andere Künstler aufzunehmen und zu produzieren.“

Im Interview mit The New York Hardcore Chronicles Live! wurde Mike Dean gefragt, ob Fans ihn jemals wieder gemeinsam mit Corrosion Of Conformity sehen werden. „Sag niemals nie. Ja, es ist möglich. Ich habe nichts dagegen“, antwortete der Bassist. „Es erschien mir nur zu umständlich, neue Musik zu machen. Sie haben es geschafft, neue Musik zu machen, also freue ich mich für sie. Und ich denke, ihre Platte wird gut klingen.“ Auch auf seinen Nachfolger Bobby Landgraf hält er große Stücke, nennt ihn einen „fleißigen Typen“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dean hat derweil ein neues Projekt gefunden: „Momentan habe ich diese Band namens Archaos, und wir starten gerade Aufnahmen. Ich konzentriere mich darauf, etwas mit ihnen zu machen. Das sind Jungs aus der Gegend, also können wir einfach sagen: ,Hey, wollt ihr proben?‘ Und wir proben, ohne aus den entferntesten Ecken des Landes einfliegen zu müssen.“

Unterdessen haben seine einstigen Kollegen Corrosion Of Conformity die Aufnahmen für das kommende Album abgeschlossen. Laut eines Social Media-Posts wird es sogar ein Doppelalbum, das Anfang 2026 erscheinen soll. Bis Ende Oktober touren Corrosion Of Conformity noch mit Alice Cooper und Judas Priest durch Nordamerika.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.