Testament-Frontmann Chuck Billy hat im Interview mit The Rockpit aus Australien erzählt, dass das vierte Album der Gruppe, SOULS OF BLACK, Ende 2025 oder Anfang 2026 zum 35. Jubiläum der Platte neu veröffentlicht wird.

Billy erzählt: „Wir werden es neu abmischen. Wir haben tatsächlich das Zwei-Zoll-Band, also remixen wir das Album, anstatt es zu remastern. Es ist aktuell in Arbeit und wir haben auch eine neue Verpackung dazu. Ich glaube, dass es gegen Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres herauskommt.“

Neues und Altes

Die Thrasher feiern auf ihrer Tournee also nicht nur das neue Album PARA BELLUM, das am 10. Oktober erscheint, sondern lassen auch SOULS OF BLACK noch mal aufleben. Der Sänger meint: „Natürlich werden wir, wenn wir das neue Album mit auf Tour nehmen, auch irgendwo die Zeit finden, die Platte einfach mal wieder zu spielen, um sie zu feiern und die Veröffentlichung zu promoten. Das wird sicher ein Spaß.“

Den Hintergrund der Neuveröffentlichung erklärt der Frontmann: „Wir bekommen unsere Rechte an unseren ersten sechs Alben auf Atlantic wieder. Das nächste, das wir neu auflegen werden, ist THE RITUAL (1992). Davon hatten wir immer Abstand gehalten, aber jetzt freue ich mich darauf, eines Tages die gesamte Platte wieder zu spielen.“

Neuauflagen

Testament wurden 2023 bei Nuclear Blast unter Vertrag genommen, die auch die ersten sechs Alben der Thrasher in ihren Band-Katalog in den USA aufgenommen haben. Schon Ende 2023 wurden die ersten zwei Testament-Werke neu veröffentlicht, und im Januar 2025 ihr drittes Album PRACTICE WHAT YOU PREACH (1989).

