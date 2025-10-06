Toggle menu

Metal Hammer

Saxon: Biff Byford hat Chemotherapie abgeschlossen

Saxon
Biff Byford, Saxon, Hamburg, Docks, 17.02.2025
Foto: BIRGER TREIMER. All rights reserved.
von
Saxon-Frontmann Biff Byford hält sein Versprechen und gibt regelmäßig Updates zu seinem Gesundheitszustand. Und der sieht gut aus.
Saxon mussten diesen Sommer einige Auftritte absagen, da Frontmann Biff Byford dringend operiert werden musste. Bei dem 74-Jährigen wurde ein Tumor im Darm entdeckt. „Die Operation war erfolgreich“, erklärte der Sänger im August. „Sie haben den gesamten Krebs entfernt, aber müssen sicherstellen, dass sich kein Krebs mehr in meinem Blutkreislauf befindet.“ Deshalb folgte zur Sicherheit eine Chemotherapie.

Bicycle-Biff

In monatlichen Videobotschaften wendet sich Byford seit dem Einriff an die Saxon-Fans, um diese auf dem Laufenden zu halten. Immerhin stünden im Fall einer Verschlechterung seiner Gesundheit die restlichen Auftritte dieses Jahr ebenfalls auf der Kippe. In seinem neuesten Video zeigt sich Biff Byford gewohnt zuversichtlich und den Umständen entsprechend sehr munter. Er erklärt: „Ich habe die Chemotherapie hinter mir. Und jetzt werde ich fit und fahre Fahrrad. Ich singe ein paar Songs für das neue Album ein und probe für die Shows.“

Damit meint der Sänger nicht nur die anstehende Tour durch Großbritannien und Irland, bei dem die Band WHEELS OF STEEL (1980) in Gänze darbieten will. Natürlich soll es noch mehr Hits und ausgewähle Nummern der aktuellen Scheibe HELL, FIRE AND DAMNATION (2024) geben. Gefeiert wird das 45. Jubiläum jedoch nicht nur mit den Fans. Auch Udo Dirkschneider und seine Band sind mit von der Partie, um das legendäre Accept-Album BALLS TO THE WALL zu zelebrieren. Am 28. und 29. November findet obendrein das METAL HAMMER PARADISE 2025 statt, bei dem Saxon einer der Headliner sein werden. „Es wird großartig. Wir freuen uns darauf“, endet Byford seine Ausführungen.

Schon im August gab er an, die viele Freizeit zu nutzen, um intensiv an einer neuen Saxon-Platte zu arbeiten. Bleibt die Band im Plan, könnte diese Ende 2026 erscheinen. Bis dahin gibt es jedoch noch einiges zu tun. Zum einen sollen die ausgefallenen Termine nachgeholt werden, zum anderen haben Saxon erst kürzlich Auftritte für das Neuborn Open Air, das Alcatraz und das Bloodstock Festival 2026 bestätigt.


