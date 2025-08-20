Da wurde wohl einiges missverstanden. Erst kürzlich veröffentlichte Biff Byford über die Social Media-Kanäle von Saxon ein Video, in dem er ein Update zu seinem Gesundheitszustand gab. Der Sänger musste sich am 8. Juli einem Notfalleingriff unterziehen. Dazu erklärte er: „Vor ein paar Monaten, bevor ich nach Amerika ging, war ich zu einem MRT meiner Prostata, das in Ordnung war, aber sie fanden einen Schatten – einen Tumor, einen kleinen Tumor –, von dem sie nichts wussten.“

Weiterhin gab Byford an, dass nun eine Chemotherapie folgt – „nur für den Fall, dass sie etwas übersehen haben. Die Operation war erfolgreich, sie haben den gesamten Krebs entfernt, aber sie müssen sicherstellen, dass sich kein Krebs mehr in meinem Blutkreislauf befindet.“ Aufgrund dieser Aussage nahmen die meisten an, dass es sich bei besagtem Krebs um Prostatakrebs handelt. Dem sei jedoch nicht so, wie der 74-Jährige in einem neuerlichen Statement klarstellt.

Korrektur

Nachdem er sich für die vielen Nachrichten und die Unterstützung bedankt, schreibt der Saxon-Sänger: „Zunächst möchte ich kurz richtigstellen, dass ich tatsächlich Darmkrebs und nicht Prostatakrebs habe, obwohl meine Prostata geröntgt wurde.“ Weiterhin möchte er fehlerhafte Berichterstattung korrigieren. „Wie in einigen Medien berichtet, haben wir außerdem nicht alle unsere bevorstehenden Shows verschoben, sondern nur die, die mit meiner Chemotherapie kollidieren.“

Und so erklärt er abermals, dass die Termine der „Hell, Fire & Steel“-Tour im November in Großbritannien und Irland planmäßig stattfinden. Dies sei zudem „das letzte Mal, dass wir unser klassisches Hit-Album WHEELS OF STEEL von Anfang bis Ende in Großbritannien spielen.“ Dann folgt noch die Bestätigung für die hiesigen Fans: „Wir spielen diesen November außerdem noch beim METAL HAMMER PARADISE.“ In Kürze sollen auch die neuen Termine der verschobenen Shows bekanntgegeben werden. Bis das Tour-Leben Biff Byford wieder einholt, arbeitet er an neuem Material, wie er ebenfalls in der Videobotschaft verkündete. Gerade arrangiert er das nächste Album, schreibt Texte und macht Melodien. „Das ist der Vorteil, wenn man etwas Freizeit hat.“

