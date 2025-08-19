Die Japanerinnen Babymetal haben mit ihrem neuesten Album METAL FORTH, das am 8. August erschien, geschafft, was sonst keine rein japanische Band geschafft hat: Sie sind auf Platz neun der Billboard Charts gelandet und haben somit direkt auch ihre erste Top Ten-Platzierung in den USA einkassiert.

Chart-Erfolge

In seiner ersten Woche hat METAL FORTH schon über 200 Millionen internationale Streams erreicht und wurde 36.000 Mal verkauft. Allerdings hört der Erfolg der neuen Platte dort nicht auf. Wie Metalsucks auflistet, ist das Album in den USA auf Platz zehn der Spotify Top-Alben und auf Platz zwei der iTunes Album-Downloads.

In Japan erreichen Babymetal Platz eins der Oricon Rock-Charts, Platz eins der digitalen Album-Charts und Platz drei der generellen Oricon Album-Charts. In Deutschland landet das Album auf Platz 7 der Charts und im Vereinigten Königreich auf Platz 17. Auch in Frankreich und den Niederlanden übertreffen sich die Japanerinnen in den Charts.

Danksagung

In einem Video melden sich Babymetal zu ihren bahnbrechenden Erfolgen zu Wort. Sie sagen: „Vielen Dank für eure Unterstützung rund um die Welt mit unserem neuen Album METAL FORTH. Wir hoffen, ihr habt Spaß daran! Unsere Musik und Karriere entwickeln sich international weiter, und wir bewegen uns mit ‚Beyond Heavy Metal‘ fort. Unsere Reise geht weiter und wir können es nicht erwarten, euch bei Babymetal-Konzerten in euren Ländern und Städten zu sehen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.