Babymetal präsentieren neues Mitglied

Babymetal sind ab sofort wieder zu dritt unterwegs. Das verkündete nun die japanische Kawaii Metal-Formation, zuletzt bestehend aus Su-metal (Suzuka Nakamota) und Moametal (Moa Kikuchi), auf ihrem Konzert in der Pia Arena MM in Okazaki, Japan. Zu den beiden Frauen stößt Tänzerin Momoka Okazaki alias Momometal hinzu – und sie ist keine Unbekannte im Babymetal-Universum.

Momometal: Das ist die Neue bei Babymetal

Die Stimmung in den Sozialen Medien scheint gemischt. Sehr viele Fans der Band gratulieren Momoka, kennen sie bereits als Backgroundtänzerin der Avengers. Viele andere trauern allerdings immer noch Sängerin, Tänzerin und Gründungsmitglied Yuimetal hinterher, deren Weggang nun fünf Jahre zurückliegt.

Aufbruchstimmung

Die Ankündigung über den Bandzuwachs kommt gerade rechtzeitig zum europäischen Tourstart. Ab dem 14. April sind Su-metal, Moametal und Momometal mit den schwedischen Powermetallern Sabaton und der finnischen Monstergang Lordi in UK und EU unterwegs.

