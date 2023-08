Invent Animate stellen neuen Schlagzeuger vor

Foto: Screenshot via YouTube, UNFD. All rights reserved.

Seit 2011 gelten Invent Animate als Geheimtipp der Progressive-Sparte des Core. Seither haben die Texaner vier Alben hervorgebracht. Insbesondere die kürzlich erschienene Platte HEAVENER (2023) verzeichnet durch Kracher wie ‘Shade Astray’ und ‘Immolation Of Night’ beträchtliche Erfolgszahlen.

Empfehlung der Redaktion Babymetal präsentieren neues Mitglied Kawaii Metal Bei einem Konzert in Okazaki hat das japanische Duo Babymetal jetzt die Aufnahme ihres dritten Bandmitglieds Momometal bekannt gegeben. Nun gaben die Musiker bekannt, dass ihr bislang als Ersatz- beziehungsweise Aushilfsmitglied angedachter Schlagzeuger Brody Taylor Smith eine feste Position in den Reihen von Invent Animate zugeschrieben bekommt. Dieser war im vergangenen Jahr als kurzfristige Ablöse des bereits als Ersatzmitglied wirkenden Lukas Vitullo eingesprungen. Der Drummer-Posten wackelte also nicht erst seit gestern. Smith wird seinen ersten „offiziellen“ Auftritt mit dem bevorstehenden Musikvideo zu ‘False Meridian’ präsentieren, das am Donnerstag, den 03. August 2023 erscheinen wird.

Trey Celaya, der ursprüngliche Trommler der Band, bleibt laut aktuellem Statement allerdings weiterhin an den Songwriting-Prozessen von Invent Animate beteiligt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Invent Animate (@invent_animate)

Offizielles Statement von Invent Animate

„Wir freuen uns, heute die offizielle Aufnahme von Brody als fester Schlagzeuger unserer Band bekannt zu geben. Um das zu feiern, werden wir diesen Donnerstag um 10:00 Uhr PDT ein Musikvideo zu ‘False Meridian’ veröffentlichen. Einen Link zur Premieren-Seite findet ihr in unserer Bio.

Wir spielen unterdessen seit etwas mehr als einem Jahr Live-Shows mit Brody und schätzen ihn sehr für den Antrieb, den wir derzeit und dank ihm als Band gemeinsam haben. Trey wird uns als schreibendes Mitglied erhalten bleiben und immer ein Faden sein, der in den Invent Animate-Sound eingewoben ist.“

