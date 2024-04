Kerry King veröffentlicht neues Musikvideo

Kerry King bringt am 17. Mai sein Solodebüt FROM HELL I RISE auf die Märkte dieser Welt. Und just hat der Slayer-Gitarrist einen zweiten Song daraus inklusive zugehörigem Video veröffentlicht. ‘Residue’ heißt das gute Stück. Den von den Regisseuren Jim Louvau und Tony Aguilera (die bereits für unter anderem Jerry Cantrell, Sebastian Bach, Exodus und Killer Be Killed bearbeitet haben) inszenierten Clip könnt ihr euch unten reinziehen.

Es geht heiß her

In dem Musikvideo ist gewiss auch die ganze Band zu sehen, in der neben Kerry King bekanntlich Schlagzeuger Paul Bostaph (Slayer) , Bassist Kyle Sanders (Hellyeah), Lead-Gitarist Phil Demmel (ehemals bei Machine Head) und Frontmann Mark Osegueda (Death Angel) mitmischen. Louveau hat hierbei einen Clip geschaffen, in dem die Musiker in Flammen gehüllt und von brennenden Pentagrammen umgeben sind. King steht voll drauf: „Ich habe schon immer Musik mit Horrorbezug geschrieben. Also ergab es Sinn, Feuer in das erste Video einzubauen. Feuer und der Teufel gehen Hand in Hand — und über den Teufel zu sprechen, ist mir nicht fremd.“

Des Weiteren ergänzt Regisseur Louvau: „Ich wusste, dass es das erste Mal sein wird, dass die Welt die Band zusammen bei einer Darbietung sieht. Also wollte ich einen sich schnell bewegenden visuellen Angriff kreieren. Pyrotechnik und Kerry King gehören eindeutig zusammen. Das passt wie die Faust aufs Auge. Daher wollten Tony und ich etwas erschaffen, das sich vertraut anfühlt, aber ebenfalls neu und aufregend. Zudem wusste ich, dass bestimmte Reize wie ein brennendes Pentagramm erlaubt sind.“

Die Tracklist des Solodebüts von Kerry King:

Diablo Where I Reign Residue Idle Hands Trophies Of The Tyrant Crucifixation Tension Everything I Hate About You Toxic Two Fists Rage Shrapnel From Hell I Rise

