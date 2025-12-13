Die neue METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 (www.metal-hammer.de/kreator) enthält eine exklusive Sammlervinyl-7“ von KREATOR mit zwei Tracks – der physisch bislang nur hier erhältlichen KRUSHERS OF THE WORLD-Single ‘Satanic Anarchy’ sowie der unveröffentlichten Live-Aufnahme ‘Strongest Of The Strong’ vom METAL HAMMER PARADISE 2023. Dazu passend begleiten wir MILLE PETROZZA und FRÉDÉRIC LECLERCQ in einen Berliner Plattenladen.

Die ausführliche Reportage zum Besuch bei Coretex Records in Berlin-Kreuzberg lest ihr im Heft, wo ihr auch die exklusive Vinyl-Beilage findet. Seht hier im Video, wie sich Mille Petrozza und Frédéric Leclercq von Kreator durch den Plattenladen arbeiten, welche Schätze sie ausgraben, und wie ihr persönliches Verhältnis zu Schallplatten ist.

Mille Petrozza und Frédéric Leclercq shoppen im Coretex

Wie gut legen Mille Petrozza und Frédéric Leclercq ihr in Aussicht gestelltes Budget von 66,66 Euro an im Coretex Records? Der Besuch im Plattenladen mit Kreator:

Interview: Katrin Riedl, Kamera: Sebastian Kessler, Schnitt: Dominik Winter

Das neue Kreator-Album KRUSHERS OF THE WORLD wird 2026 mit einem Paukenschlag eröffnen und verspricht bereits, das Thrash Metal-Highlight des Jahres zu werden. Wir feiern das kommende Machtwerk von Mille Petrozza, Jürgen „Ventor“ Reil, Sami Yli-Sirniö und Frédéric Leclercq mit einer exklusiven Vinyl-7“:

Die brandneue Single ‘Satanic Anarchy’ gibt es hier zuerst in physischer Form, die extra angefertigte Aufnahme von ‘Strongest Of The Strong’ live vom METAL HAMMER PARADISE 2023 auf der B-Seite bekommt ihr nirgends sonst zu hören! Begleitet wird die Schallplatte in METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 von einer umfangreichen Kreator-Titel-Story.

Diese Kreator-Vinylschallplatte ist ein echtes Sammlerstück und ab 12.12.2025 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 im Handel erhältlich. Sichert euch schon jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht!

