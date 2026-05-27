Gemeinsam mit Doro Pesch veröffentlicht METAL HAMMER eine einmalige 7“-Scheibe – dieses einzigartige Sammlerstück gibt es nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe!

1993 erschien das erste Live-Album der Metal-Queen. Im Juli erhält LIVE von Doro seine lang erwartete Vinylneuauflage – doch nicht alle Songs des Originals haben darauf Platz gefunden! Die LIVE-Versionen der beiden legendären Warlock-Stücke ‘Burning The Witches’ und ‘Metal Tango’ gibt es auf Platte nur bei uns.

Da ‘Metal Tango’ schon auf der 1993 veröffentlichten 12“-Fassung fehlte, erscheint es in METAL HAMMER-Ausgabe 07/2026 sogar zum ersten Mal überhaupt auf Vinyl! Ein historisches Sammlerstück, das wir mit einer umfangreichen Titel-Story über Doro Peschs Karrierebeginn mit Warlock begleiten – selbstverständlich mit brandneuem Interview sowie raren und bisher ungesehenen Fotos.

Jetzt zugreifen unter www.metal-hammer.de/doro

Diese Doro-Vinyl-7“ ist ab 19.06.2026 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 07/2026 im Handel erhältlich. Sichert euch schon jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht!

Im Lieferumfang enthalten: METAL HAMMER-Ausgabe 07/2026 + die exklusive Doro-Single

Versand ab 19.06.2026

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