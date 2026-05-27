Toggle menu

Metal Hammer

 Search
Jetzt vorbestellen!

Doro-Vinyl-7″ nur in METAL HAMMER 07/2026

Doro
von
Exklusive Doro-Vinyl nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe – mit den verlorenen Warlock-LIVE-Songs.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Gemeinsam mit Doro Pesch veröffentlicht METAL HAMMER eine einmalige 7“-Scheibe – dieses einzigartige Sammlerstück gibt es nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe!

1993 erschien das erste Live-Album der Metal-Queen. Im Juli erhält LIVE von Doro seine lang erwartete Vinylneuauflage – doch nicht alle Songs des Originals haben darauf Platz gefunden! Die LIVE-Versionen der beiden legendären Warlock-Stücke ‘Burning The Witches’ und ‘Metal Tango’ gibt es auf Platte nur bei uns.

MH_Doro_2026_VinylRecord_MockUp_hoch-k

Da ‘Metal Tango’ schon auf der 1993 veröffentlichten 12“-Fassung fehlte, erscheint es in METAL HAMMER-Ausgabe 07/2026 sogar zum ersten Mal überhaupt auf Vinyl! Ein historisches Sammlerstück, das wir mit einer umfangreichen Titel-Story über Doro Peschs Karrierebeginn mit Warlock begleiten – selbstverständlich mit brandneuem Interview sowie raren und bisher ungesehenen Fotos.

Jetzt zugreifen unter www.metal-hammer.de/doro

Diese Doro-Vinyl-7“ ist ab 19.06.2026 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 07/2026 im Handel erhältlich. Sichert euch schon jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht!

Im Lieferumfang enthalten: METAL HAMMER-Ausgabe 07/2026 + die exklusive Doro-Single

Versand ab 19.06.2026

Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands

Versand innerhalb EU + Schweiz + Welt: zzgl. 5,90 EUR


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

‘Burning The Witches’ ‘Metal Tango’ 7" Doro exklusiv Juliausgabe METAL HAMMER 07/2026 Vinyl weltexklusiv
Dimmu Borgir: Neuer Song ‘The Qryptfarer’ erscheint auf Vinyl
Dimmu Borgir @ Summer Breeze 2025, 13.8.2025
Das Stück vom neuen Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING erscheint als streng limitierte Vinyl-7".
Am 22. Mai erscheint das neue Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING - ihr erstes Studio-Release seit ganzen acht Jahren. Darauf enthalten: 13 brandneue Lieder der Symphonic Black Metal-Formation. Eines davon gibt es schon vorab in limitierter Edition! ‘The Qryptfarer’ vom neuen Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING erscheint bereits am 15.05.2026 als streng limitierte Vinyl-7". Der Clou: diese rare Schallplatte gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 - natürlich begleitet von einer großen Dimmu Borgir-Titelgeschichte. Auf der B-Seite erwartet euch außerdem ein Band-Klassiker in unveröffentlichter Form! Das neue Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING verspricht, symphonisch, düster und heavy und somit…
Weiterlesen
Zur Startseite