Doro Pesch erblickte am 3. Juni 1964 in Düsseldorf das Licht der Welt. Zunächst Frontfrau bei Warlock, veröffentlichte die Metal-Queen 1989 ihr Solodebüt FORCE MAJEURE. Sie gilt als wesentliche Vorreiterin für Frauen in der Metal-Szene und kann inzwischen mehr als 40 Jahren Bühnenerfahrung aufweisen. Heute feiert Doro ihren 62. Geburtstag. Grund genug, um auf einige Highlights ihrer Karriere zurückzublicken.

Die Errungenschaften der Doro Pesch

Zu Beginn des vergangenen Jahres erhielt die „Queen of Metal“ eine Goldene Schallplatte für ihr Debütalbum. Im April 2025 wurde die Düsseldorferin in ihrer Heimatstadt für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Scorpions-Frontmann Klaus Meine, der ein langjähriger Freund der Musikerin ist, überreichte ihr den Award.

Übrigens: Gemeinsam mit Doro Pesch veröffentlicht METAL HAMMER eine einmalige 7“-Scheibe – dieses einzigartige Sammlerstück mit zwei raren Versionen von Warlock-Klassikern gibt es nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe!



Die Rheinische Post begründete die Auszeichnung folgendermaßen: „Doro Pesch hat mehr als zehn Millionen Alben verkauft und 3500 Konzerte in 60 Ländern gegeben und ist damit ein international bekanntes Gesicht der Stadt. Als gefeierte Solokünstlerin machte sie Metal mit teils leiseren Tönen außerhalb der üblichen Zuhörergruppen salonfähig.“ Das fasst das musikalische Lebenswerk der frischgebackenen 62-Jährigen recht gut zusammen.

Kurz darauf wurde ein Fossil nach Doro benannt. 2024 entdeckten Forscher auf der schwedischen Insel Gotland einen Vorfahren unserer heutigen Seesterne. Der Schlangenstern erhielt den Namen Ophiopetagno Doro. „Immer, wenn es während der Recherche für unsere Studie Momente der Frustration oder Verzweiflung gab, verlieh uns Doros kraftvolle Stimme neuen Schwung. Doro ist eine Legende, eine Pionierin der Metal-Szene und echte Inspiration für uns“, erklärte Paläontologin Dr. Lea Numberger-Thuy damals die Namenswahl.

Für Mensch und Tier

Doro ist seit vielen Jahren überzeugte Veganerin und Tierschützerin. Zudem unterstützt sie den Verein Terre des Femmes – Menschenrechte für die Frau. Der Verein setzt sich Mädchen und Frauen weltweit ein, die Opfer von Diskriminierung, Gewalt und Ausbeutung sind. Unter dem Motto „Gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei“ kämpft auch Doro Pesch für die Menschenrechte für Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt.

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Ihren Geburtstag feiert die Metal-Queen heute im Kulturzelt in Wolfhagen. Der Sause folgen im täglichen Abstand Auftritte in Radolfzell (Seefestival), Offenbach (Stadion am Bieberer Berg) und der Metal Queen Metal Cruise in Köln. Natürlich stehen noch ein paar Festivals an sowie die „Winter Magic Tour“, die METAL HAMMER präsentiert.

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