METAL HAMMER präsentiert: Doro

Doro
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
Doro kommt im Dezember mit ihrer "Winter Magic Tour" für fünf Termine nach Deutschland. Präsentiert von METAL HAMMER!
Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Doro Pesch startet ihre „Winter Magic Tour“ 2026 mit sieben exklusiven Konzerten an verschiedenen Orten in Deutschland. Nach dem Erfolg ihrer vorherigen Winterkonzerte verspricht diese Tour ein einzigartiges Erlebnis mit besonderen Darbietungen.

Die Heavy Metal Queen ist bereits freudig aufgeregt und hebt die einzigartige Atmosphäre ihrer Winterkonzerte sowie eine speziell für diese Konzerte zusammengestellte Setlist mit Klassikern, seltenen Stücken und Überraschungen hervor. Die Tour 2026 soll ihren Fans ein magisches und mitreißendes Konzerterlebnis als krönenden Jahresabschluss bieten.

METAL HAMMER präsentiert:

Doro

  • 11.12. Regensburg, Eventhall Airport
  • 12.12. Markneukirchen, Musikhalle
  • 13.12. Wiesbaden, Schlachthof
  • 15.12. Bremen, Aladin
  • 17.12. Filderstadt, Filharmonie

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

