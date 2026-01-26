Doro Pesch startet ihre „Winter Magic Tour“ 2026 mit sieben exklusiven Konzerten an verschiedenen Orten in Deutschland. Nach dem Erfolg ihrer vorherigen Winterkonzerte verspricht diese Tour ein einzigartiges Erlebnis mit besonderen Darbietungen.

Die Heavy Metal Queen ist bereits freudig aufgeregt und hebt die einzigartige Atmosphäre ihrer Winterkonzerte sowie eine speziell für diese Konzerte zusammengestellte Setlist mit Klassikern, seltenen Stücken und Überraschungen hervor. Die Tour 2026 soll ihren Fans ein magisches und mitreißendes Konzerterlebnis als krönenden Jahresabschluss bieten.

METAL HAMMER präsentiert:

Doro

11.12. Regensburg, Eventhall Airport

12.12. Markneukirchen, Musikhalle

13.12. Wiesbaden, Schlachthof

15.12. Bremen, Aladin

17.12. Filderstadt, Filharmonie

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.