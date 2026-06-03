Setlists von Iron Maiden und Megadeth in Hannover

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Am Dienstag (02.06.2026) waren Iron Maiden im Rahmen ihrer „Run For Your Lives“-Welttournee in der Heinz von Heiden Arena in Hannover zu Gast. Special Guest: Megadeth.
Wie schon beim Start in den neuen Abschnitt ihrer „Run For Your Lives“-Welttournee am Samstag, den 23. Mai 2026 im Olympic Athletic Center in Athen hat sich die umjubelte Setlist der Konzertreise im Großen und Ganzen so gut wie nicht verändert — eine Nummer im Programm hat das Sextett jedoch ausgetauscht.
Und zwar haben Iron Maiden ‘The Clairvoyant’ zugunsten eines anderen Stücks vom 1988er-Album SEVENTH SON OF A SEVENTH SON zur Seite gelegt und stattdessen ‘Infinite Dreams’ hineingenommen. Diese Rochade bringt eine richtige Besonderheit mit sich, denn Bruce Dickinson und Co. haben den Track seit dem Erscheinungsjahr des zugehörigen Longplayers nicht mehr live dargeboten — zuletzt also vor sage und schreibe 38 Jahren!
Mit derselben Setlist können wir bei den kommenden Iron Maiden-Auftritten bei Rock im Park und Rock am Ring 2026 rechnen.
Auch die Setlist von Opener Megadeth ließ aufhorchen: ‘Take No Prisoners’ wurde von Dave Mustaine und Co. erstmals auf der laufenden Tournee gespielt; darüber hinaus zockten sie den von Mustaine mitgeschriebenen Metallica-Song ‘Ride The Lightning’.
Die Setlist von Iron Maiden in Hannover, 2.6.2036
- Murders In The Rue Morgue
- Wrathchild
- Killers
- Phantom Of The Opera
- The Number Of The Beast
- Infinite Dreams (erstmals seit 1988)
- Powerslave
- 2 Minutes To Midnight
- Rime Of The Ancient Mariner
- Run To The Hills
- Seventh Son Of A Seventh Son
- The Trooper
- Hallowed Be Thy Name
- Iron Maiden
- Aces High
- Fear Of The Dark
- Wasted Years
Die Setlist von Megadeth in Hannover, 2.6.2036
- Tipping Point
- Hangar 18
- Take No Prisoners (erstmals auf der laufenden Tournee)
- Let There Be Shred
- Ride The Lightning (Metallica-Cover)
- Tornado Of Souls
- Peace Sells
- Symphony Of Destruction
- Holy Wars… The Punishment Due
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