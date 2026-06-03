Setlists von Iron Maiden und Megadeth in Hannover

Am Dienstag (02.06.2026) waren Iron Maiden im Rahmen ihrer „Run For Your Lives“-Welttournee in der Heinz von Heiden Arena in Hannover zu Gast. Special Guest: Megadeth.

Wie schon beim Start in den neuen Abschnitt ihrer „Run For Your Lives“-Welttournee am Samstag, den 23. Mai 2026 im Olympic Athletic Center in Athen hat sich die umjubelte Setlist der Konzertreise im Großen und Ganzen so gut wie nicht verändert — eine Nummer im Programm hat das Sextett jedoch ausgetauscht.

Und zwar haben Iron Maiden ‘The Clairvoyant’ zugunsten eines anderen Stücks vom 1988er-Album SEVENTH SON OF A SEVENTH SON zur Seite gelegt und stattdessen ‘Infinite Dreams’ hineingenommen. Diese Rochade bringt eine richtige Besonderheit mit sich, denn Bruce Dickinson und Co. haben den Track seit dem Erscheinungsjahr des zugehörigen Longplayers nicht mehr live dargeboten — zuletzt also vor sage und schreibe 38 Jahren!

Mit derselben Setlist können wir bei den kommenden Iron Maiden-Auftritten bei Rock im Park und Rock am Ring 2026 rechnen.

Auch die Setlist von Opener Megadeth ließ aufhorchen: ‘Take No Prisoners’ wurde von Dave Mustaine und Co. erstmals auf der laufenden Tournee gespielt; darüber hinaus zockten sie den von Mustaine mitgeschriebenen Metallica-Song ‘Ride The Lightning’.

Die Setlist von Iron Maiden in Hannover, 2.6.2036

Murders In The Rue Morgue

Wrathchild

Killers

Phantom Of The Opera

The Number Of The Beast

Infinite Dreams (erstmals seit 1988)

Powerslave

2 Minutes To Midnight

Rime Of The Ancient Mariner

Run To The Hills

Seventh Son Of A Seventh Son

The Trooper

Hallowed Be Thy Name

Iron Maiden

Aces High

Fear Of The Dark

Wasted Years

Die Setlist von Megadeth in Hannover, 2.6.2036

Tipping Point

Hangar 18

Take No Prisoners (erstmals auf der laufenden Tournee)

Let There Be Shred

Ride The Lightning (Metallica-Cover)

Tornado Of Souls

Peace Sells

Symphony Of Destruction

Holy Wars… The Punishment Due

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