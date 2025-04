Für Metal-Queen Doro Pesch hätte 2025 nicht besser starten können. Nach einer Goldenen Schallplatte und der Auszeichnung ihres Lebenswerks bekam die gebürtige Düsseldorferin jetzt ihre nächste Trophäe. Diesmal hat es Doro geschafft, sich nicht nur in der Musik, sondern auch der Wissenschaft zu verewigen. Im Dinosaurierpark Teufelsschlucht erhielt die Sängerin eine eigens angefertigte Trophäe, die ein nach ihr benanntes Fossil darstellt.

Metal meets Urzeit

Empfehlungen der Redaktion 60 Jahre Doro: Mit der Metal-Queen auf Spurensuche

Doro teilt sich ihren Namen in Zukunft mit einem 2024 entdeckten Schlangenstern, dem Ophiopetagno Doro. Ein internationales Paläontologen-Team fand diesen Vorfahren unserer heutigen Seesterne letztes Jahr auf der schwedischen Insel Gotland. Paläontologin Dr. Lea Numberger-Thuy, Mitautorin der Studie, erklärt die ungewöhnliche Namenswahl wie folgt: „Immer, wenn es während der Recherche für unsere Studie Momente der Frustration oder Verzweiflung gab, verlieh uns Doros kraftvolle Stimme neuen Schwung. Doro ist eine Legende, eine Pionierin der Metal-Szene und echte Inspiration für uns. Als wir entdeckten, dass unser Fossilienmaterial neue Arten enthält, war klar, dass wir eine davon nach Doro benennen würden.“

Im Rahmen ihres Besuchs im Dinosaurierpark Teufelsschlucht durfte Doro eine lebensechte Rekonstruktion des Schlangensterns entgegennehmen – selbstverständlich in Metal-Optik. Verantwortlich für diese exklusive Skulptur ist die dänische Modellbaufirma 10tons, die sich auf hochwertige Nachbildungen fossiler Tiere spezialisiert hat. Während ihres Besuchs hatte Doro außerdem zum ersten Mal die Chance, das nach ihr benannte Original-Fossil – ein etwa 424 Millionen Jahre altes Fragment eines Schlangensterns – persönlich zu betrachten.

Rock Fossils On Tour

„Es ist mir eine große Ehre und Freude, dass ein Fossil nach mir benannt wurde!“, verkündet die Metal-Queen. „Rock’n’Roll ist tatsächlich für die Ewigkeit! In bester Heavy Metal-Manier wurde der Schlangenstern auf eine Streitaxt eingraviert. Im Rahmen der ‚Rock Fossils‘-Ausstellung bin ich in bester Gesellschaft mit all meinen Lieblingsmusikern wie Lemmy Kilmister, AC/DC, Ronnie James Dio und David Bowie.“

Begleitend zur Übergabe wurde in der Sonderausstellung „Rock Fossils on Tour“ ein neues Audio-Panel präsentiert, das Doros Musik und Informationen zum Fossil miteinander verbindet. Damit reiht sich Doro in eine lange Reihe von Rock- und Metal-Künstlern ein, die in der Kultausstellung bereits mit ihren eigenen Fossilen vertreten sind. Wer sich von der Pracht des Ophiopetagno Doro Schlangensternes selber überzeugen möchte, hat noch bis zum 15. Juni Zeit, die im Dinosaurierpark Teufelsschlucht gastierende Ausstellung zu besuchen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

(c) Jan Jaedike