Mit THE SINNER RIDES AGAIN wagt das Judas Priest-Spinoff KK’s Priest seinen zweiten Ritt und steht mit schnaubenden Nüstern in den Live-Startlöchern.

Das komplette Interview mit KK's Priest findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Auf dem Debüt hört man Riffs aus der Judas Priest-Zeit. Hier auch? K.K. Downing: Auf dem neuen Album sind ein, zwei alte Riffs zu hören. Als Gitarrist hebt man ungenutzte Passagen für später auf. Einiges davon habe ich verwendet, vieles andere blieb für die Zukunft liegen. Der Hauptteil dieses Albums ist ziemlich frisch. Tim "Ripper" Owens: Ein Talent wie A.J. zu haben, ist wichtig: Er jongliert mit…