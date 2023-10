Die METAL HAMMER-Novemberausgabe 2023: Doro, Duff McKagan, Cirith Ungol u.a.

Das Vorwort der METAL HAMMER-Ausgabe 10/2023 von Chefredakteur Sebastian Kessler über die Titel-Story und weitere große Themen.

Liebe Metalheads, kurze Vorwarnung: Es wird (auch) politisch. Daran führt kein Weg vorbei, wenn man mit Sharon den Adel und Robert Westerholt spricht. Das neue Within Temptation-Album BLEED OUT ist geprägt von den Vorgängen in Europa und auf dem Globus, die an niemandem spurlos vorbeigehen können – auch nicht in der Metal-Parallelwelt, so viel Zuflucht und Gemeinschaft sie auch bietet. Also taucht Gunnar Sauermann in seiner Titelgeschichte zusammen mit den Niederländern in manche im wahrsten Wortsinn todernste Komplexe ein – wobei die spannende und spannungsreiche Entstehungsgeschichte ihres achten Studioalbums natürlich ebenso ihren Raum bekommt wie eine Analyse der Band-Diskografie und…