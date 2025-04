Within Temptation haben eine neue Dokumentation über ihren Aktivismus für die Ukraine am Start. Der Film mit dem Titel ‘Within Temptation: The Invisible Force’ feiert am 6. Mai 2025 Premiere auf YouTube. Darin zu sehen sind die Band-Gründer Sharon Den Adel und Robert Westerholt, wie sie sich mehr und mehr einbringen — zuerst war es Solidarität aus der Ferne heraus, dann wurden es Taten.

Ganz schön feist

Um die Ukraine zu unterstützen reiste Within Temptation-Frontfrau Sharon Den Adel sogar nach Kiew, um sich dort mit Fans zu treffen und ein besonderes Konzert mitten in einer Kriegszone zu spielen. Bei ihrem Besuch begegnete sie der jungen ukrainischen Band Blind8 und lud sie ein, bei der Europatournee der Symphonic-Metaller mitzufahren. Dies sollte jedoch eine Herausforderung werden, weil Mitglieder von Blind8 wegen eines möglichen Militärdienstes das Land nicht so einfach verlassen konnten.

Über ihren Besuch in Kiew berichtete Sharon schon vor rund einem Jahr: „Ich hatte niemals Angst, dorthin zu fahren, weil wir in guten Händen waren. Eine Organisation namens Music Saves Ukraine half uns dabei, alles zu organisieren. Sie erzählten uns auch von einer App, die man haben muss und einen davor warnt, wenn irgendwelche gefährlichen Drohnen oder Flugzeuge wie MiGs kommen. Die App informiert dann, was konkret die Gefahr ist, und wie viel Zeit man hat, um in einen Bunker zu gehen. Und Bunker gibt es überall — sogar in dem Hotel, in dem ich war. Einmal mussten wir unter die U-Bahn-Station gehen, weil eine MiG im Anflug war. Manchmal haben die Flugzeuge Bomben dabei, manchmal nicht. Manchmal sind es einfach nur Kundschafterflüge.“

