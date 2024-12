Within Temptation: Keyboarder Martijn Spierenburg ist raus

Foto: Getty Images, Harmony Gerber. All rights reserved.

Martijn Spierenburg mit Within Temptation im Club Nokia in Los Angeles am 26. September 2014

Within Temptation müssen ab sofort ohne Keyboarder Martijn Spierenburg klarkommen. Der Musiker hat seinen Abgang von den niederländischen Symphonic-Metallern verkündet. „Nach 24 unglaublichen Jahren habe ich die bittersüße Entscheidung getroffen, getrennte Wege von Within Temptation zu gehen“, schreibt der 49-Jährige in den Sozialen Medien.

„Diese Reise war nichts Geringeres als außergewöhnlich — voller unvergesslicher Augenblicke, unzähliger Gigs und dem Privileg, Musik mit einer fantastischen Gruppe Leute zu teilen, sowohl mit der Band als auch der Crew. Ich bin dankbar für all die gemeinsamen Momente auf und besonders abseits der Bühne. Und ich werde diese Erinnerungen für immer in Ehren halten. Zusammen mit meinen Band-Kollegen konnte ich alles erreichen — und sogar noch mehr, was ich mir erträumt habe, als ich 1984 mit dem Klavierunterricht angefangen habe.

Within Temptation waren mehr als nur eine Band für mich, es war eine Familie. Zu gehen ist keine Entscheidung, die ich leichtfertig getroffen habe. Während ich mich zurückziehe, freue ich mich darauf, an neuen Projekten zu arbeiten, die mir erlauben werden, sowohl als Mensch als auch als Person zu wachsen. Während sich dieses Kapitel schließt, werden mir die Liebe und der Respekt für meine Band-Kollegen immer bleiben. An die Fans: Euch kann ich nicht genug für all die Unterstützung, Energie und Liebe danken, die ihr mir über die Jahre gegeben habt. Ihr wart im Herzen meiner Reise — und ich bin auf ewig dankbar.“

Darüber hinaus haben sich auch die verbleibenden Within Temptation-Mitglieder für die gemeinsame Zeit mit Martijn bedankt. Spierenburg war im Jahr 2001, kurz nach der Veröffentlichung des Albums MOTHER EARTH, bei der Gruppe eingestiegen. Einen Nachfolger an den Tasten haben Sharon den Adel und Co. bislang noch nicht präsentiert.

—

