Das „Back To The Beginning“-Festival am 5. Juli 2025 im Birminghamer Villa Park, bei dem Ozzy Osbourne und Black Sabbath ihren Bühnenabschied geben, soll eine prächtige Sause werden. Zahlreiche namhafte Gäste werden sich die Klinke in die Hand geben – darunter auch Halestorm, angeführt von Frontfrau Lzzy Hale. Diese hat nun mit Audacy Music über diesen besonderen Tag gesprochen.

Ungewiss

Laut des musikalischen Leiters Tom Morello (Rage Against The Machine), müssen sich die Bands gedulden, bis alles offiziell bestätigt wird. Eine Erklärung dafür hat Lzzy Hale parat: „Wegen Ozzys Gesundheitszustand und allem werden wir erst am Tag selbst sehen, wie viel Ozzy singen wird und wie viel er zu tun bereit ist. Aber Halestorm spielen ein Set. Wir spielen auch ein Cover von Black Sabbath. Und ich wurde gebeten, in der Supergroup mit Tom Morello und allen Anwesenden zu singen.“ Als die Anfrage von Ozzys Ehefrau und Managerin Sharon bei ihr einging, habe Hale zunächst nicht reagiert, da sie diese nicht für echt gehalten habe.

Hale erklärt weiter: „Ich bin seit meinem elften Lebensjahr ein Fan von Black Sabbath. Das erste Riff, das ich je auf der Gitarre gelernt habe, war ‘Heaven And Hell’ von Black Sabbath. Und dann spielten wir 2009 als Vorgruppe von Heaven And Hell mit Ronnie James Dio – das war Ronnie James Dios letzte Show vor seinem Tod. Es ist also dieser unglaubliche, unergründliche Traum, der sich wie ein Kreis schließt. Wenn mir das jemand mit 13 erzählt hätte, hätte ich gesagt: ,Du lügst. Das wird mir nie passieren.‘“ Und doch passiert es.

Im Geiste

Doch damit nicht genug. „Es ist auch eine Ehre, die einzige Frau zu sein, die gebeten wurde, dort zu sein“, fügt Lzzy Hale hinzu. Diesbezüglich habe sie mit ihren Freundinnen Taylor Momsen (The Pretty Reckless), Amy Lee (Evanescence) und Maria Brink (In This Moment) gesprochen, „all meinen Schwestern in diesem Genre. Sie sind alle so stolz auf mich. Ich sagte: ,Hey Mädels, ich trage euch mit mir. Ihr werdet im Geiste da sein. Ich werde euch so stolz machen.‘ Und so ist es ein wunderschönes Ereignis, auf das sich alle freuen können.“

—

