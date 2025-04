Halestorm haben zuletzt bekanntlich an einem neuen Album gewerkelt. Nun wird es bald einen klanglichen Vorboten daraus geben. So hat die Band einen kleinen Teaser zur ersten Single ‘Darkness Always Wins’ gepostet. Sie soll am kommenden Dienstag, den 22. April 2025 erscheinen. Bei dem Song sowie der ganzen Platte kollaborierte das Quartett mit Produzent Dave Cobb (Rival Sons, Greta Van Fleet, Slash, Lady Gaga, Europe, All Them Witches).

Wunderschönes Album

Des Weiteren kommentiert Halestorm-Gitarrist Joe Hottinger zu ‘Darkness Always Wins’: „Wir haben es in Savannah, Georgia geschrieben. Es war das erste Lied, das wir für das Album komponiert haben. Es war wie eine Test-Session. Wir sind da runtergefahren um zu sehen, wie es ist, mit Dave Cobb zu arbeiten. Wir haben es in zwei Tagen in seinem damals neuen Studio geschrieben und aufgenommen. Das war der Beginn einer wunderschönen Beziehung, aus der ein wunderschönes Album wurde. Ich kann es nicht erwarten, dass jeder hört, was wir im Schilde führen.“

Darüber hinaus berichtete Lzzy Hale schon kürzlich in einem Interview bei Cutter’s Rockcast über die Sessions mit Dave Cobb. „Sein ADHS hat sich sehr gut mit unserem ADHS gepaart. Aber wir haben die Platte nicht auf dem traditionellen Weg gemacht, wie wir sonst unsere Platten machen. Am ersten Tag sind wir eingelaufen — und ich hatte wie immer eine Tonne halbfertiger oder fertiger Songs dabei. Doch Dave Cobb meinte: ‚Oh, davon brauchen wir nichts. Wir machen keine Demos. Ich hasse Demos. Wir werden anfangen und schreiben — und während wir schreiben, nehmen wir zugleich auf.‘ Das haben wir also gemacht.“

