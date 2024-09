Halestorm: Nächstes Album erscheint 2025, sagt Lzzy Hale

Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale am 18. März 2024 in Auckland, Neuseeland

In einem Interview mit ‘The Morning After With Nic & Big J’ sprach Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale über den Fortschritt an dem kommenden Album. Laut der Musikerin könnte dieses bereits Anfang 2025 erscheinen.

Das nächste Werk ist fast fertig

Empfehlung der Redaktion Halestorm: Neues Album erscheint vielleicht 2025 Hard Rock Das letzte Studioalbum von Halestorm liegt zwei Jahre zurück. Schlagzeuger Arejay Hale hat bezüglich neuen Materials jedoch gute Neuigkeiten. „Das ganze Vorhaben war ein wirklich verrücktes Unterfangen. Am Ende wollten wir das Material mit Dave Cobb, dem Produzenten, bearbeiten. Und es ist etwas völlig anderes als alles, was wir bisher gemacht haben. Wir sind buchstäblich mit unserem ganzen Gepäck – all unseren Songs, unseren Riffs, dem ganzen Zeug – angekommen“, sagte Hale. „Und er meinte, dass wir nichts davon verwenden würden. Es war irgendwie schön, weil wir alle stark ADHS-geplagt sind und zusammen in diesem Haus in Savannah, Georgia, eingesperrt waren, wo es keine Szene gibt. Es ist eine gruselige historische Stadt mit viel spanischem Moos.

Und wir waren eingesperrt – ich meine wörtlich eingesperrt, denn die Türen waren verschlossen. Es war alles vorbereitet. Ich kann nicht sagen, wann es das letzte Mal der Fall war, als wir ein Album gemacht haben und alle in einer Wohnung lebten. Vermutlich, als wir an unserem Debüt (HALESTORM, 2009 – Anm.d.A.) gearbeitet haben. Und so ist alles auf eine seltsame und organische Weise zusammengekommen, dass es fast so ist, als würde man eine Zwiebel schälen. Mein Bruder (Arejay Hale, Schlagzeuger – Anm.d.A.) und ich hatten beim Aufnehmen dieser Platte viele Momente, in denen wir uns ansahen und dachten: ‚Das erinnert mich an unser 14-jähriges Selbst.‘ Ich bin sehr gespannt, dass es jeder hört, und freue mich darauf, dass es endlich fertig wird. Hoffentlich sind wir im Dezember fertig und können es veröffentlichen.“

