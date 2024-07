Halestorm: Neues Album erscheint vielleicht 2025

Auch wenn Halestorm – insbesondere Frontfrau Lzzy Hale – gefühlt stets präsent sind, so ist seit BACK FROM THE DEAD (2022) kein neues Liedgut in Sicht gewesen. In einem Interview mit The VORTX Podcast verriet Schlagzeuger Arejay Hale nun, dass das Warten bald ein Ende haben könnte.

Empfehlung der Redaktion Lzzy Hale: So denkt die Musikerin über ihre Gastbeiträge Classic Rock, Hard Rock Halestorm-Sängerin und -Gitarristin Lzzy Hale ist häufig auf den Werken anderer Künstler zu hören. Aus gutem Grund, wie sie nun erklärte. Darauf angesprochen, wann Fans mit einem neuen Album rechnen können, antwortete Hale: „Ich hoffe nächstes Jahr… Wir sagen immer das Gleiche: Es kommt heraus, wenn wir damit und dem gesamten Prozess danach fertig sind. Es musst abgemischt und gemastert werden, die Werbe-Kampagne muss auf die Beine gestellt werden und so weiter. Da steckt viel dahinter. Aber die Erfahrung war großartig, denn wir machen es in Savannah mit Dave Cobb, und er ist absolut der Hammer.“

Grammy-Gewinner unter sich

Da haben sich Halestorm aber einen dicken Fisch an Land gezogen, schließlich ist Dave Cobb bereits neunfacher Grammy-Gewinner. „Für eine Band ist es immer gut, ein paar frische Köpfe miteinzubringen, wenn man möchte, dass sich der Sound weiterentwickelt. Und das Coole an Dave ist, dass er im Herzen ein absoluter Hard Rock- und Metalhead ist. Viele seiner erfolgreichsten Projekte drehten sich zwar um Country- und Alternative-Projekte, aber er deckt das gesamte Spektrum ab“, erklärt Hale. „Wir machen das schon lange genug, ebenso wie er. Und wir sind große Fans von ihm, daher herrscht zwischen uns großer gegenseitiger Respekt, und das spürt man im Raum.“

Unter Druck

Empfehlung der Redaktion Lzzy Hale über neues Album: „Das Warten lohnt sich“ Heavy Metal Für Lzzy Hale und ihre Mitstreiter von Halestorm ist 2024 ein seltsames Jahr. Das hat zwar auch seine Vorteile, geht aber auf Kosten des neuen Albums. Auf die Frage, ob die Fertigstellung der Platte eine Deadline hat, meint der Drummer: „Früher, in der Anfangszeit, war es viel strenger. Wenn man versucht, die Band nach oben zu bringen… Aber unsere letzten Platten waren etwas entspannter, was wirklich schön ist. Es gibt uns irgendwie Zeit zum Atmen und zu überlegen, wohin wir wollen.“ Dafür sei auch die Pandemie mitverantwortlich. Schließlich wurde nicht nur die Musik-Branche über lange Zeit ausgebremst.

Während andere Bands eher auf Distanz arbeiten und sich gegenseitig Dateien zuschicken, sei dies für Halestorm kein produktives Arbeitsmodell. „Es ist viel effektiver für uns, im selben Raum zu sein. Ich schätze, wir arbeiten gut unter Druck. Wir spüren definitiv den Druck, das Album zu einem bestimmten Zeitpunkt herauszubringen. Was uns wirklich in Schwung bringt, ist die Tatsache, dass wir Nashville verlassen und nur für einen gewissen Zeitraum nach Savannah gehen, weil Dave nur gewisse Zeitfenster für uns frei hat. Und wenn wir alle zusammen im Raum sind und Joe anfängt, mit dem Riff herumzuspielen, und wir mit ihm zu jammen beginnen, kommen einfach Dinge heraus. Es ist magisch.“

