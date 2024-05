Lzzy Hale über neues Album: „Das Warten lohnt sich“

Bei einem Interview in einer Episode von Trunk Nation With Eddie Trunk sprach die Frontfrau von Halestorm, Lzzy Hale, über den Fortschritt, den die Band bei der Arbeit an einem neuen Album macht. Dieser halte sich nämlich leider aufgrund der chaotischen Band-Aktivitäten in Grenzen. Das letzte Halestorm-Album BACK FROM THE DEAD erschien 2022 – und war das bisher erfolgreichste in Deutschland.

Ein seltsames Jahr für Lzzy Hale

„Es ist ein seltsames Jahr, weil anstatt dass wir uns drei Monate freinehmen, um ein Album aufzunehmen, uns auf eine Tour zu konzentrieren oder uns um andere Projekte zu kümmern, machen wir irgendwie alles auf einmal“, erzählt sie Eddie Trunk in seiner Sendung. Empfehlung der Redaktion Skid Row: So wurde Lzzy Hale Aushilfssängerin Glam Metal, Glam Rock, Hard Rock , Heavy Metal Derzeit hilft Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale als Sängerin bei Skid Row aus. Bassist Rachel Bolan erklärt, wie sich die Zusammenarbeit entwickelt hat. „Wir hatten ein paar dreiwöchige Sessions im Studio, und wir sind gerade dabei, ein paar neue Sachen fertigzumachen. Das war ziemlich aufregend. Wir nehmen mit David Cobb auf, und er ist einfach unglaublich. Genau das, was wir gerade in unserem Leben brauchen.“

Die Zusammenarbeit mit Cobb beschreibt Lzzy Hale als eine echte Erfahrung. Der Produzent sei eine Mischung aus einer weisen, alten Eiche und einem Fünfjährigen mit Aufmerksamkeitsdefizit – und daher perfekt für Halestorm geeignet. Denn dort wären nämlich ebenfalls alle „immer noch 15 Jahre alt“, so Hale.

Alles wie früher

„Auf eine Art und Weise fühlt sich diese Platte wieder so an wie bei unseren Anfängen“, führt sie fort. „Als wir alle noch im selben Apartment wohnten und jeder Tag etwas Neues war. Alles, was einen reizte, wurde aufgenommen – man jagte jeder Idee hinterher. Und so machen wir es nun wieder. Es ist tolles Zeug, und ich kann es kaum erwarten, dass es alle hören!“

Auf die Frage, ob diese neue Musik denn noch dieses Jahr für alle zu hören seien wird, reagierte die Frontfrau etwas unentschlossen. „Ich habe Folgendes gelernt: Ich kann alle Versprechungen der Welt machen. Ich hoffe aber, dass wir vor Ende des Jahres zumindest etwas vorweisen können. Aber ich weiß, wie das läuft. Ich verspreche irgendwelche Release-Termine und dann klappt natürlich irgendetwas nicht. Also verspreche ich nichts mehr. Aber ich sage, dass sich das Warten lohnen wird.“

