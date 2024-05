Skid Row: So wurde Lzzy Hale Aushilfssängerin

Nachdem Erik Grönwall Skid Row aufgrund seines Gesundheitszustands verlassen hatte, suchte sich die Band schnell eine Aushilfe für die anstehenden Live-Konzerte. Wie Bassist Rachel Bolan nun erklärte, greift man dafür auf Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale zurück. Gemessen an den Erfahrungen, die die Band bereits mit der der Sängerin machte, versprach Bolan, dass „die Fans den Verstand verlieren“.

Empfehlung der Redaktion Sebastian Bach: „Geschäftliches“ stehe Reunion im Weg Glam Metal Der ehemalige Skid Row-Sänger Sebastian Bach zeigt sich seit geraumer Zeit offen für eine Reunion. Nun glaubt er die Wahrheit herausgefunden zu haben, warum diese nicht in die Gänge kommt. Bolan sprach kürzlich in einem Interview mit Fox 26 über die Zusammenarbeit von Skid Row mit Hale. „Als wir erfuhren, dass Erik die Entscheidung getroffen hatte, seine Gesundheit in den Vordergrund zu stellen und die Band zu verlassen, sagte ich zu den anderen: ‘Wisst ihr was? Sie ist wie eine Schwester für mich, ich werde einfach Lzzy fragen, ich weiß, dass sie einen wirklich vollen Terminkalender hat und einfach viel unterwegs ist.‘ […] Und da fragte ich Lzzy: ‚Hey, möchtest du den Gesang übernehmen und für Skid Row singen?‘ Sie dachte zunächst, ich würde so etwas wie eine Jamsession meinen. […] Doch dann sagte sie: ‚Verdammt, ja […] lass mich nur mit meiner Band (Halestorm – Anm.d.A.) darüber sprechen.‘ Und ein paar Tage später habe ich sie angerufen und gefragt: ‚Hey, meinst du das ernst?‘ Sie antwortete: ‚Das meinte ich absolut ernst.’“

Rachel fuhr fort, dass er und seine Skid Row-Band-Kollegen „sehr begeistert“ seien, mit Lzzy aufzutreten, „weil sie ohne Zweifel ein Kraftpaket ist. […] Und es bedeutet mir wirklich sehr viel, dass sie es tut. Und die Reaktion war unwirklich unglaublich. Es ist großartig.“

