Halestorm: Lzzy Hale will sich nicht entschuldigen

Im Interview mit dem japanischen Radiosender „Rock City“ sprach Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale über ihr aktuelles Album BACK FROM THE DEAD (2022). Dabei erklärte sie, warum sie das Werk für das bisher persönlichste der Band hält und was Songwriting für sie zu einer erfüllenden Tätigkeit macht.

Lzzy Hale: Keine Entschuldigung

„Es ist nicht nur der Pandemie geschuldet. Aber ich denke, dass ich es mit zunehmendem Alter und mit jedem neuen Album zu meiner Mission gemacht habe, mich nicht bezüglich gewisser Dinge zu entschuldigen", sagte Lzzy. „Ich spreche sehr ehrlich über Sachen, die ich über mich ergehen lassen musste, über meine Triumphe, aber auch über meine dunkleren Seiten. Denn je mehr man der Welt und anderen Menschen von sich preisgibt, desto mehr positive Resonanz bekommt man zurück. Und ich denke, genau das ist einer der schönsten Aspekte des Songwriter-Daseins."

Vor allem ließe sich somit die Distanz zwischen Musiker und Hörer überbrücken, wie die Musikerin weiter ausführte: „Man kann eine Art Stimme für die Stimmlosen sein und das auf eine ganz zufällige Weise. Man kann jemandem zur Seite stehen, selbst wenn man diese Person nicht kennt und noch nie in seinem Leben getroffen hat. Aber durch meine Musik kann ich diesen Leuten begegnen. Das ist es, was ich versuche, in die Welt zu tragen. Es ist etwas Wahrhaftiges, und das liegt mir sehr am Herzen. Und ich bin froh, dass es mir selbst in einem kleinen Maß möglich ist, jemand anderem zu helfen.“

Halestorm veröffentlichten vergangenes Jahr ihr fünftes Studioalbum BACK FROM THE DEAD (hier geht’s zur Review). Im Dezember erschien das Album in einer Deluxe Edition. Darauf enthalten sind neben den regulären Songs auch insgesamt sieben zusätzliche, bisher unveröffentlichte Tracks.

