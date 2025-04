Es steht nun fest, welche Bands, Musiker und Künstler es dieses Jahr in die Rock And Roll Hall Of Fame schaffen. Heavy Metal geht dieses Jahr leider leer aus, am härtesten kommen tatsächlich die Grunge-Ikonen Soundgarden daher. Ansonsten werden aus dem Rock-Bereich noch Bad Company, The White Stripes, Joe Cocker und Cyndi Lauper aufgenommen. Des Weiteren dürfen sich Chubby Checker und OutKast über die Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame am 8. November 2025 in Los Angeles freuen.

Darüber hinaus erhalten Salt-N-Pepa sowie Warren Zevon den Musical Influence Award. Philly-Soul-Legende Thom Bell, Keyboarder Nicky Hopkins und Wrecking Crew-Bassist Carol Kaye empfangen den Musical Excellence Award. Außerdem geht der Ahmet Ertegun Award an den ehemaligen Warner-Präsidenten Lenny Waronker. „Jeder dieser Neuzugänge hat seinen eigenen Sound und Attitüde erschaffen, welche einen tiefgreifenden Einfluss auf die Kultur hatten und somit dabei halfen, den Lauf des Rock’n’Roll für immer zu verändern“, argumentiert Hall Of Fame-Vorstand John Sykes. „Ihre Musik gab Generationen eine Stimme und beeinflusste unzählige Künstler, die ihnen nachfolgten.“

Bad Company-Schagzeuger Simon Kirke hatte bereits eine Vorwarnung, dass seine in die Rock And Roll Hall Of Fame einziehen wird: „Wie ich das sehe, gibt es 14 Nominierte. Und die ersten vier [im Fan-Voting] werden aufgenommen. Das ist meine Annahme. Wir liegen hinter Phish, die eine riesige Präsenz in den Sozialen Medien haben. […] Sie haben knapp 200.000 Stimmen, wir haben rund 180.000 Stimmen, also sind wir zweite. Ein Insider hat mir gesagt, dass wir reinkommen werden. Wir werden es tatsächlich am Montag oder Dienstag wissen. Ich habe schon mit Paul [Rodgers, Bad Company-Sänger — Anm.d.R.] darüber gesprochen, welchen Song wir bei der Einführung spielen werden. Und es wird ‘Can’t Get Enough’ sein.“

