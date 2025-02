Rock And Roll Hall Of Fame: keine Metal-Band nominiert

Soundgarden sind dieses Jahr für die Rock And Roll Hall Of Fame nominiert

Die Rock And Roll Hall Of Fame hat ihre Nominierungen für dieses Jahr herausgegeben. In Sachen Heavy Metal sieht es diesmal ziemlich düster aus — am nächsten heran kommen in dieser Hinsicht wohl die Grunge-Helden Soundgarden. Weitere nominierte Rock-Acts sind Billy Idol, The Black Crowes, The White Stripes, Bad Company und Oasis.

Bemerkenswerte Liste

Ansonsten gibt es auch wieder einige Nominierungen, die mit Rock überhaupt nichts zu tun haben — darunter Mariah Carey, Outkast, Cyndi Lauper und Joy Division beziehungsweise New Order. Außerdem gehen Chubby Checker, Joe Cocker und Maná ins Rennen um den Einzug in die Rock And Roll Hall Of Fame. „Diese bemerkenswerte Liste von Nominierten spiegelt die unterschiedlichen Künstler und deren Musik wider, die die Rock And Roll Hall Of Fame ehrt und zelebriert“, gibt Hall Of Fame-Vorstand John Sykes zu Protokoll. „Indem sie es im wahren Geist des Rock’n’Roll durchgezogen haben, haben diese Künstler ihre eigenen Sounds erschaffen, die sich auf Generationen ausgewirkt und unzählige andere beeinflusst haben, welche in ihre Fußstapfen folgten.“

Über die Nominierten läuft wie üblich ein Fan-Voting, des Weiteren stimmt auch wieder ein Komitee aus mehr als 1.200 Musikern, Historikern und Leuten aus dem Musikgeschäft ab. Welche Bands und Künstler 2025 in die Rock And Roll Hall Of Fame einziehen, wird Ende April offenbart. Dann gibt die Hall Of Fame auch weitere Preisträger bekannt, welche das Komitee für den Musical Influence Award, den Musical Excellence Award und den Ahmet Ertegun Non-Performer Award bestimmt hat. Die Einführungszeremonie steigt dann diesen Herbst in Los Angeles.

