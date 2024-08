Ozzy Osbourne: Erneut in der Rock And Roll Hall Of Fame

Ozzy Osbourne kann inzwischen auf eine fast 60-jährige Karriere zurückblicken. Bekanntermaßen war diese voller Höhen und Tiefen. Nachdem er vergangenes Jahr gleich zwei Grammy Awards abstauben konnte (Best Rock Album und Best Metal Performance), soll er kommenden Oktober in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen werden. Diese Ehre wird ihm bereits ein zweites Mal zuteil. Bereits 2006 gelang ihm dies mit Black Sabbath. Damit gehört Ozzy in einen kleinen Kreis von Musikern, die dies erreicht haben.

Eine große Ehre

„Es ist immer noch kaum zu glauben, dass ich gleich zweimal in die Rock And Roll Hall of Fame aufgenommen werde“, meint der Prince Of Darkness. „Ich freue mich wirklich darauf, diesen Oktober an der Einführungszeremonie in Cleveland teilzunehmen. Noch wichtiger ist aber, dass ich gesegnet bin, solch eine unglaubliche Karriere mit großartigen Fans gehabt zu haben, die mir über die Jahre durch dick und dünn zur Seite gestanden haben.“

Kein betteln

Ozzys Frau und Managerin Sharon Osbourne besprach seine Abwesenheit in der Rock And Roll Hall Of Fame als Solokünstler bei einem Auftritt Anfang des Jahres in der Adam Carolla Show. Dort erklärte sie: „Ich werde niemals betteln und niemals um einen Gefallen bitten.“ Als der Moderator Sharon danach fragte, ob sie „irgendeine Lobby-Arbeit“ betrieben habe, um Ozzy in die Hall Of Fame zu bekommen, sagte sie: „Wir waren bei einem Abendessen für die Leute, die letztes Jahr aufgenommen wurden. Sie haben uns eingeladen, und wir gingen hin. Die Leute dort sagten zu Ozzy: ‘Oh, du wurdest aufgenommen’, und wir sagten: ‘Nein, eigentlich waren wir nur zum Essen eingeladen, also sind wir hier.’ Also nein.“

