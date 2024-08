Tommy Lee bestätigt die Ameisen-Geschichte mit Ozzy Osbourne

Wie Mötley Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee in einer Ausgabe von ‘This Past Weekend’ bestätigte, sei die legendäre Geschichte von Mötley Crüe und Ozzy Osbourne, die besagt, dass Letzterer Ameisen durch die Nase gezogen und Urin getrunken haben soll, tatsächlich wahr.

Tommy Lee: „Ozzy ist total betrunken.“

Empfehlung der Redaktion Mötley Crüe: Neue Musik sei „Mix aus Country und Hip-Hop“ Glam Metal Dass sich Mötley Crüe gerne mal an aktuellen Trends orientieren, ist keine Überraschung. Dass das neue Album nach einer Kreuzung aus Country und Hip-Hop klingen soll, allerdings schon. Als sich Ozzy Osbourne 1983 gemeinsam auf Tour mit Mötley Crüe befand, machte der Tross in Dallas halt. Dort soll sich der Prince Of Darkness vor diversen Hotelgästen an der Pool-Anlage entblößt und auf diverse Mutproben mit Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx eingelassen haben. Die Geschichte wurde über die Jahre häufig erzählt, unter anderem in dem Biopic ‘The Dirt’ (2019). Der Mötley Crüe-Schlagzeuger resümierte: „Alter, er war so high. Wir alle. Wir waren gerade mit dem Nachtbus unterwegs, und Ozzy ist mitgefahren. […] Keiner hat geschlafen; alle haben nur getrunken. Wir waren also im Hotel, und keiner wollte auf sein Zimmer. Alle wollten weiterfeiern. Also sagten wir: ‚Lasst uns zum verdammten Pool gehen.‘

Damals war das einfach so eine Sache. Jeder wollte ein besserer Rock-Star sein und mehr Ekel erregen als der andere […]“, erklärte Lee. „Ozzy war total betrunken. Er sah, dass da eine kleine Ameisenspur war, die bis zu dem Eis am Stiel eines Jungen reichte, das dieser auf dem Boden liegen gelassen hatte. Und Ozzy schaute nach unten und schnaubte verdammt nochmal die Ameisenspur, die bis zum Eis am Stiel reichte, und zog sie durch die Nase. […]

Empfehlung der Redaktion Tommy Lee weiß nicht, ob Mötley Crüe bald ein Album machen Glam Metal Nehmen sich Mötley Crüe demnächst vor, ein ganzes Studioalbum zu machen? Drummer Tommy Lee gibt sich hier diplomatisch bis abwiegelnd. Dann holt Nikki seinen Schwanz am Pool raus. Das ist ein Hotel. Das war sowas wie das Four Seasons in Dallas, glaube ich. Da waren Leute, Kinder, alles. Nikki sagte: ‚Scheiß drauf. Pass auf.‘ Nikki pinkelte auf den Boden und wollte seine eigene Pisse auflecken, um Ozzy zu übertrumpfen. Und bevor Nikki es tun konnte, kam Ozzy ihm verdammt noch mal zuvor und leckte die Pisse auf. Und wir sagten: ‚Also gut, Ozzy. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen, Alter.’“

